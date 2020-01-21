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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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Министру не хватает 36 тысяч зарплаты? Как тогда украинцы живут на пару тысяч?

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Проблема, которой прикрываются власть имеющие и сегодня, и всегда, собственно - "я не могу прожить на эти деньги...", "мне не хватает", "для столицы это - не деньги" - она надумана. По сути речь не в маленькой сумме (как для кого), а исключительно в собственных предпочтениях. Только лишь в том стиле жизни, который ты привык вести.

Можно ли содержать ребенка на 36 тыс грн в месяц? Можно. Если:

- продукты будешь покупать в Сильпо, а не в элитных магазинах для избранных;

- красить волосы будешь за 400-500 грн, а не за пару тысяч и больше;

- сумочки и обувь будешь обновлять не чаще раза в несколько месяцев, а не для каждого похода в Раду;

- питаться в ресторанах можно реже, а с появлением ребенка хоть немного готовить дома;

- если у тебя служебный автомобиль и служебная квартира - то проблема снимается, хотя есть еще одна статья расходов: няня.

Но это выбор сугубо индивидуальный. Кто и что ставит на первое место, и у кого какие приоритеты. Готова ли ты подвинуться и пересмотреть свои расходы, свои привычки, свой распорядок, выбрав материнство? Или для обслуживания конкретно твоего выбора, твоей ситуации, мы, налогоплательщики, должны платить тебе больше?

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Слишком многие матери даже в той же столице умудряются буквально выживать под тяжестью сегодняшних реалий, при этом не жалуясь особо. Работа "на дядю", галопом в садик/школу, быт, один отпуск (и то, если повезет отдохнуть)...

Кто-то скажет - они же не министры! Да, не они. Но кто сказал, что чиновник выполняет работу бОльшую, чем мама-хирург? Чем мама-учитель? Да, это работа более высокого класса, как кто-то считает, но почему же для того, чтобы работать не больше часов, чем обычная женщина бухгалтер на стандартном предприятии, которая рискует и отвечает материально - нужно требовать к себе другого отношения? И рассчитывать на деньги в несколько раз бОльшие, чем два, три, пять прожиточных минимумов?

Ведь рассчитывает же как-то государство ту продуктовую корзину, которая, по их мнению, достаточна для потребителя? И субсидию, и тарифы на коммуналку, и взносы/сборы, которые по-прежнему тянут с родителей? А значит, кто-то верит, что родителям, зарабатывающим далеко не 36 тыс в месяц, на все это вполне хватает.

Популизм, скажете? А мы с этой властью только таким образом и общаемся. Они на нем пришли, на нем держатся, и его только и понимают.

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Зарплати в Україні Реформи Зеленського Реформи в Україні
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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