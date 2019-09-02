Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Міністр освіти України вперше відреагувала на скандал із помилками

2.1т Читати матеріал російською

Міністр освіти України Ганна Новосад, яку нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала за безграмотний пост у соцмережі, вперше відреагувала на інцидент.

Керівниця МОН зазначила у дописі на Facebook, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

Новини
"Або московити, або виродки!" Фаріон жорстко висловилася про російськомовних українців

"Не боюся визнавати власні помилки, зокрема граматичні, та вчусь на них. Відтепер інакше ставитимуся до того, як веду свій ФБ. Дякую!" – написала Новосад.

Фаріон заявила, що міністерка зробила безліч помилок у пості, де описала свої перші плани на посаді. Вона назвала Новосад новою бідою для освіти та науки.

Міністр освіти України вперше відреагувала на скандал із помилками

Facebook Ірина Фаріон

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, в указі Зеленського знайшли багато помилок.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Освіта в Україні
Особи
Ірина Фаріон Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
Міністерство освіти України українська мова скандали соцмережі
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
3
Смішно
0
Цікаво
16
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Какой из этой тупицы министр? Дура она набитая, как вся эта шобла Зе!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
вчитися потрібно було в школі, а тут ти не просто міністр, а цілий Міністр ОСВІТИ. бЛЯ ТОРМОЗ. От тобі і країна в смартфоні. Воно навіть не спромоглося написати текст в Microsoft Word Office там хоча б на 50% менше було би помилок.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
70rus xxx
70rus xxx
Вон,Авакав так и не научился украинскому,ничего,6-й год рулит МВД.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1