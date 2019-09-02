Міністр освіти України вперше відреагувала на скандал із помилками

Міністр освіти України Ганна Новосад, яку нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала за безграмотний пост у соцмережі, вперше відреагувала на інцидент.
Керівниця МОН зазначила у дописі на Facebook, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.
"Не боюся визнавати власні помилки, зокрема граматичні, та вчусь на них. Відтепер інакше ставитимуся до того, як веду свій ФБ. Дякую!" – написала Новосад.
Фаріон заявила, що міністерка зробила безліч помилок у пості, де описала свої перші плани на посаді. Вона назвала Новосад новою бідою для освіти та науки.
Facebook Ірина Фаріон
Нагадаємо:
Процедура передачі повноважень від Лілії Гриневич до 11-го міністра освіти і науки Ганни Новосад відбулася 30 серпня.
Новосад розповіла про перші плани на новій посаді.
Опубліковано досьє новопризначеної Ганни Новосад.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в указі Зеленського знайшли багато помилок.
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