Міністр освіти України вперше відреагувала на скандал із помилками

Міністр освіти України Ганна Новосад, яку нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон розкритикувала за безграмотний пост у соцмережі, вперше відреагувала на інцидент.

Керівниця МОН зазначила у дописі на Facebook, що не боїться визнавати граматичні помилки і вчиться на них.

"Не боюся визнавати власні помилки, зокрема граматичні, та вчусь на них. Відтепер інакше ставитимуся до того, як веду свій ФБ. Дякую!" – написала Новосад.

Фаріон заявила, що міністерка зробила безліч помилок у пості, де описала свої перші плани на посаді. Вона назвала Новосад новою бідою для освіти та науки.

Facebook Ірина Фаріон

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в указі Зеленського знайшли багато помилок.

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