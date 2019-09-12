Міністерка освіти України представила свою команду: повний список та відео

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад представила нову команду відомства.

Своїх фахівців очільниця МОН показала під час пресконференції сьогодні, 12 вересня. За її словами, основним завданням міністерства стане переорієнтування системи освіти на потреби людини (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"У центрі всіх наших дій мають стояти потреби конкретної дитини, студента, науковця. На це ми хочемо спрямувати всі наші зусилля під час роботи в Міністерстві", – додала головна освітянка країни.

Міністерка зазначила, що перед її командою стоїть завдання поширити НУШ на базову школу – 5-9-ті класи.

Зокрема, в команду Новосад потрапили:

Юрій Полюхович – перший заступник міністра; займатиметься питаннями науки та інновацій.

Народився 1 листопада 1980 року в м. Костопіль Рівненської області. З 2014-го по 2016 рік був радником Міністра освіти і науки України на громадських засадах.

"Плануємо створити Єдину базу, де зібрані всі науковці, всі їхні праці, магістерські, дисертації. Також після цього обов'язково потрібно створити систему Антиплагіат. Працюватимемо над питанням реформування системи розвитку Національної академії", – зазначив Полюхович.

Юрій Полюхович Рівненські новини

Єгор Стадний – заступник міністра; займатиметься питаннями вищої освіти та освіти дорослих.

Народився 22 серпня 1988 року у Кропивницькому. У 2012-2019 роках працював в аналітичному центрі CEDOS, де досліджував питання фінансування вищої освіти, соціально-економічного статусу викладачів та студентів. Упродовж 2018-2019 років очолював аналітичний центр CEDOS.

"Ми будемо ефективно працювати з системою профорієнтації. Нам потрібно зробити так, щоб в університети йшли люди, які чітко усвідомлюють, чого вони хочуть від вищої освіти", – розповів Стадний.

Єгор Стадний Студвей-можливості

Петро Коржевський – заступник міністра; займатиметься питаннями розвитку професійної освіти.

Народився 1 березня 1966 року у с. Шершенівка Борщівського району Тернопільської області. З 2007-го по вересень 2019 року обіймав посаду заступника начальника управління – начальника відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Петро Коржевський Рівне Вечірнє

Любомира Мандзій – заступниця міністерки; відповідатиме за шкільну і дошкільну освіту.

Народилася 10 травня 1973 року в с. Опака Дрогобицького району Львівської області. Протягом 2016-2019 років – директорка департаменту освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації. У липні 2019 року перемогла в конкурсі на посаду начальниці управління Державної служби якості освіти у Львівській області.

Любомира Мандзій Варіанти

Оксана Макаренко – відповідатиме за впровадження інноваційних методик.

"Базова школа потребує нового стандарту, нових програм, нового викладання. Я б зараз хотіла присвятити цьому своє життя. Другий мій напрям – осучаснення способу комунікації між дітьми. Тому ми плануємо створити для них так звану "школу в смартфоні", – повідомила Макаренко.

Оксана Макаренко Міністерство освіти і науки України

Максим Ярмистий – заступник міністра; відповідатиме за прозорість роботи Міністерства.

У 2011-2013 роках був начальником юридичного відділу Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління". З 2016 року працював директором департаменту правового забезпечення Міністерства освіти і науки України.

Максим Ярмистий Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключові завдання на посаді міністра освіти України.

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