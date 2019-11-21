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Міністерка освіти закликала вчителів долучитися до Дня гідності та свободи

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Міністерка освіти Ганна Новосад закликала вчителів з нагоди Дня гідності та свободи провести тематичний урок-дискусію в школах.

Про це йдеться в Telegram-каналі "МОНограм". Так, урок можна організувати у будь-який день з 21 листопада (День гідності та свободи України) до 9 грудня (Міжнародний день боротьби з корупцією), пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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Загалом, за чотири роки ініціатива об'єднала понад 100 тисяч педагогів. Новосад закликала доєднатися до руху, подискутувати з учнями й ученицями про ці важливі питання.

Нагадаємо, 21 листопада Україна святкує День гідності і свободи. Це патріотичне свято приурочене до початку двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла, чи закриватимуть сільські школи.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ганна Новосад
Місце
Україна
Теги
школа викладач Революція Гідності
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