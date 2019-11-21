Міністерка освіти закликала вчителів долучитися до Дня гідності та свободи

Міністерка освіти Ганна Новосад закликала вчителів з нагоди Дня гідності та свободи провести тематичний урок-дискусію в школах.
Про це йдеться в Telegram-каналі "МОНограм". Так, урок можна організувати у будь-який день з 21 листопада (День гідності та свободи України) до 9 грудня (Міжнародний день боротьби з корупцією), пише Моя Школа OBOZREVATEL.
Загалом, за чотири роки ініціатива об'єднала понад 100 тисяч педагогів. Новосад закликала доєднатися до руху, подискутувати з учнями й ученицями про ці важливі питання.
Нагадаємо, 21 листопада Україна святкує День гідності і свободи. Це патріотичне свято приурочене до початку двох революцій: Помаранчевої та Революції Гідності.
Міністерка освіти закликала вчителів приєднатися до відзначення Дня гідності та свободи
Черкаська спеціалізована школа №3
Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад розповіла, чи закриватимуть сільські школи.
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