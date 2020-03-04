Міністерка освіти Ганна Новосад відмовилася працювати в складі нового уряду та заявила про бажання залишити посаду.

Про це написала на своїй Facebook-сторінці журналістка "НВ" Христина Бердинських. За її словами, ще під час навчання нардепів "Слуги народу" в Трускавці Новосад назвала умови, за яких подасть у відставку.

Новосад заявила про відставку через новий уряд Кореспондент

"За ніч нічого не змінилося. Міністр освіти і науки Анна Новосад тойчно йде з уряду. Пам‘ятаю, що якраз запитувала її про те, як вона буде діяти, якщо команда президента або команда СН буде діяти урозріз з принциповими для неї речами. Новосад тоді відповіла, що не буде триматися за мандат і посаду, і якщо буде так, то вона піде", – відзначила Бердинських.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вже написав заяву про свою відставку. Очікується, що новим главою уряду стане віце-прем'єр-міністр – міністр розвитку громад і територій Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що за відставку Новосад не йшлося, вона могла зберегти свою посаду. Проте міністерка не згодна працювати в новому складі уряду. Очільниця МОН відмовилася коментувати ситуацію OBOZREVATEL.

Слід зазначити, що в кулуарах Верховної Ради вже обговорювали ймовірну заміну Новосад. Міністерство може очолити народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина. Її кандидатуру начебто підтримують і колеги по фракції, і президент Володимир Зеленський.

Також у місцевих ЗМІ заявили, що очолити Міністерство може ректор Державного університету "Житомирська політехніка" Віктор Євдокімов, пише "Перший житомирський". Проте сам освітянин коментувати ситуацію відмовився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на засіданні фракції "Слуга народу" визначилися, що будуть голосувати у Верховній Раді за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука, а також за кандидатуру Дениса Шмигаля на посаду глави уряду.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!