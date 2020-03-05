Міністерка освіти Ганна Новосад повідомила, що Міносвіти впродовж останніх шести місяців відпрацювало максимально можливо в ситуації, яка склалась.

Вона повідомила в коментарі "Українській правді.Життя", що заяву призначити її знову міністром не подавала.

"Я вважаю, що Міністерство освіти і науки ці пів року відпрацювало, якщо не ідеально, то ми зробили максимум, що могли, в цій ситуації. Ми запустили Нову українську школу, ключові зміни у вищій освіті, запустили багато речей по науці, зокрема, дебюрократизували роботу вчених, розпочали реформу галузевих академій наук", – наголосила Новосад.

Міністерка освіти Новосад прокоментувала свою відставку KP.UA

За її словами, вона не розуміла, які зміни та реформи буде підтримувати новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Міністерка також додала, що не знає, чи є інший кандидат на її посаду.

"Я не розумію позиції майбутнього керівництва уряду щодо фінансової підтримки, щодо тих чи інших напрямків. Без цього я не знаю, як можу виконати свою програму, свої пріоритети, те, що ми обіцяємо виборцям і те, що ми вже почали виконувати", – відзначила Новосад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, новообраний прем'єр Денис Шмигаль озвучив пріоритети роботи нового уряду, виступаючи в Раді. У кулуарах Верховної Ради вже обговорювали ймовірну заміну Новосад. Міністерство може очолити народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

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