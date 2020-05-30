Мінерали: характеристика та властивості

Мінерали – це тверді речовини, які виникають природним шляхом. Вони можуть бути виготовлені з одного елемента (наприклад, золота або міді) або з комбінації елементів. Земля складається з тисячі різних мінералів.

Між гірськими породами та мінералами є різниця. Мінерали мають специфічну хімічну структуру, яка однакова у всій речовині. А гірські породи складаються з безлічі різних мінералів і не відповідають всій своїй структурі. Більше про гірські породи читайте в підручнику з географії за 6 клас Т.Г. Гільберг.

Характеристика мінералів

Усі мінеральні речовини будуть твердими при нормальній температурі на Землі. Вони трапляються тільки в природі, але не надходять з рослин, тварин чи інших живих організмів. Тверді речовини, які виробляються в хімічній лабораторії, не вважаються мінералами.

Конкретні мінерали завжди матимуть однакову хімічну формулу. У них буде однакове поєднання елементів. Мінерали також, як правило, утворюються з кристалічною структурою.

Властивості мінералів

Різні мінерали часто визначаються набором властивостей.

Блиск. Це здатність мінералів відбивати світло. Є склоподібний, металевий, блискучий і тьмяний блиски.

Твердість. Це здатність мінералів чинити опір механізмам, які роз’єднують його частинки. Також твердість описує, чи легко подряпати поверхню мінералу.

Вчені часто використовують шкалу Мооса для опису твердості. "1" – це найм'якший мінерал (м’який олівець), а "10" – найскладніший (алмаз).

Колір. Колір часто використовують для опису мінералу. Проте іноді це не найкращий спосіб розповісти про різницю одного мінералу від іншого, оскільки один тип мінералу може мати декілька різних кольорів.

Риска. Мінерали в порошкоподібному вигляді можуть змінити свій колір. Один із способів визначити колір риски – протерти мінерал по неглазурованій фарфоровій пластинці, як плитка.

Розщеплення. Це здатність мінералів розщеплюватися на шматки. Деякі мінерали розпадаються на невеликі кубики, а інші можуть розпадатися на тонкі листи.

Щільність. За щільністю мінерали поділяють на легкі – із щільністю до 2,0 г/см3 , середні – від 2 до 4 г/см3, важкі – більше 4 г/см3.

Прозорість. Це здатність мінералів пропускати світло. Розрізняють прозорі (гірський кришталь, ісландський шпат), напівпрозорі (халцедон, опал) і непрозорі (графіт, пірит).

Мінерали Всеосвіта

Види мінералів

Мінерали часто ділять на дві групи: силікати та несилікати. Силікати – це мінерали, які містять кремній і кисень. Понад 90% земної кори складається з силікатів. Решта мінералів згруповані в групу, яка називається несилікатами. Рудні елементи, такі як мідь, золото, алмаз, графіт та сірка можна розглядати як третю групу мінералів.

Деякі важливі несилікатні мінерали включають:

Карбонати. Містять карбонат CO3 у поєднанні з іншим елементом. Кальцит – мінерал, виготовлений з карбонату та кальцію.

Галоїди. Містять галогеновий елемент як основний. Столова сіль (NaCl) – це галоїдний мінерал, виготовлений з галогену хлору (Cl) та натрію (Na).

Оксиди. Мінерали, де основним елементом є кисень. Хроміт – це оксидний мінерал, виготовлений із заліза, хрому та кисню.

Сульфіди. Містять сірку та один або декілька металів чи напівметалів. Пірит – це сульфід, виготовлений із заліза та сірки.

Сульфати. Прикладом є гіпс, ангідрит і баріт.

Цікаві факти про корисні копалини:

Вчені, які вивчають мінерали, називаються мінерологи.

Близько 99% мінералів у земній корі складається з восьми елементів: кисень, кремній, алюміній, залізо, кальцій, натрій, калій та магній.

Поширені мінерали включають кварц, польовий шпат, боксит, кобальт, тальк і пірит.

Дорогоцінний камінь – це шматок рідкісного мінералу, такого як алмаз, смарагд або сапфір, який вирізають і відшліфовують до блиску.

Певні мінерали потрібні нашим тілам, щоб ми могли рости здоровими та сильними.

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