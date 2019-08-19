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Minecraft та інші: у британській школі ввели уроки відеоігор

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У лондонській школі для дітей з особливими потребами Richard Cloudesley School ввели уроки Minecraft та інших відеоігор.

Адміністрація навчального закладу вважає, що спільна гра допоможе учням розвивати комунікаційні навички і краще соціалізуватися, пише "Мел" з посиланням на gamepressure.

"Школярі використовують Xbox Adaptive Controller, який був спеціально розроблений для гравців з обмеженими можливостями", – йдеться в повідомленні.

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Ці заняття включені в повноцінний навчальний розклад нарівні з такими предметами, як математика та англійська.

Зазначається, що Minecraft – комп'ютерна гра, яка надає в розпорядження гравця тривимірний світ, що повністю складається з кубічних блоків, і дає можливість вільно перебудовувати його, створюючи складні споруди.

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Тема
школа
Місце
Великобританія
Теги
школа діти
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