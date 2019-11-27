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"Мій улюблений колір – морозиво": вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей

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Вчителька молодших класів з Нью-Йорка (США) Аліса Ковіт випустила невелику книгу під назвою"I Did My Homework In My Head" ("Я зробив домашнє завдання в голові"), до якої увійшли висловлювання її вихованців, а також дитячі фрази, надіслані їй батьками, вчителями та вихователями з усього світу.

Усе почалося з того, що педагогиня була настільки вражена смішними, а інколи просто абсурдними висловлюваннями своїх маленьких учнів, що вирішила завести спеціальний інстаграм-аккаунт, щоб там їх записувати, пише Освіторія.

вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей

вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей

Rock and Roll Playhouse

Висловлювання в книзі вчителька розділила на кілька категорій, серед яких: "Виправдання", "Любов", "Таємниці та загадки", "Сім’я", "Почуття" і "Висновки".

Ось деякі дитячі цитати з книги:

  • Я хочу скоріше стати татом, щоб самому вибирати кафе.

  • Моя команда програвала, тому я перейшов у іншу команду.

  • Я не плачу, я просто видаю звуки.

  • Мені не потрібні рушники – моя собака навчила мене обтрушуватись.

  • На будь-якому хорошому зображенні повинна бути велика кішка, це ж кожен знає!

  • Моя контрольна пом’ялася, тому що я її обійняв.

  • Я б краще з’їв морозиво з броколі замість того, щоб слухати тебе!

  • Коли у тебе розбите серце, це ніби у тебе всередині гроза.

  • Почекай, мені треба спочатку одягнути штани, щоб сильно-сильно обійняти тебе.

  • Мій улюблений колір – морозиво.

  • У ведмедів багато хутра, тому що вони дивно виглядають в пальто.

  • Чому рибок називають рибками, а не водними пташками?

  • Я хочу бути там, де піца.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано сленг українських школярів.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Місце
США Нью Йорк
Теги
викладач школа діти
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