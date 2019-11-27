"Мій улюблений колір – морозиво": вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей

Вчителька молодших класів з Нью-Йорка (США) Аліса Ковіт випустила невелику книгу під назвою"I Did My Homework In My Head" ("Я зробив домашнє завдання в голові"), до якої увійшли висловлювання її вихованців, а також дитячі фрази, надіслані їй батьками, вчителями та вихователями з усього світу.
Усе почалося з того, що педагогиня була настільки вражена смішними, а інколи просто абсурдними висловлюваннями своїх маленьких учнів, що вирішила завести спеціальний інстаграм-аккаунт, щоб там їх записувати, пише Освіторія.
вчителька з США видала книгу смішних фраз дітей
Rock and Roll Playhouse
Висловлювання в книзі вчителька розділила на кілька категорій, серед яких: "Виправдання", "Любов", "Таємниці та загадки", "Сім’я", "Почуття" і "Висновки".
Ось деякі дитячі цитати з книги:
Я хочу скоріше стати татом, щоб самому вибирати кафе.
Моя команда програвала, тому я перейшов у іншу команду.
Я не плачу, я просто видаю звуки.
Мені не потрібні рушники – моя собака навчила мене обтрушуватись.
На будь-якому хорошому зображенні повинна бути велика кішка, це ж кожен знає!
Моя контрольна пом’ялася, тому що я її обійняв.
Я б краще з’їв морозиво з броколі замість того, щоб слухати тебе!
Коли у тебе розбите серце, це ніби у тебе всередині гроза.
Почекай, мені треба спочатку одягнути штани, щоб сильно-сильно обійняти тебе.
Мій улюблений колір – морозиво.
У ведмедів багато хутра, тому що вони дивно виглядають в пальто.
Чому рибок називають рибками, а не водними пташками?
Я хочу бути там, де піца.
Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано сленг українських школярів.
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