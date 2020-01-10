"Ми в полоні радянщини!" Експерт розкритикував освітні реформи в Україні

Експерт Віктор Громовий відзначив, що Україна досі знаходиться в "радянському полоні", тому що освіту реформують "зверху", чим і намагаються знищити її.
Як розповів освітянин на Facebook-сторінці, освіту нового тисячоліття потрібно реформувати лише знизу, пише Моя Школа OBOZREVATEL.
"Удосконалення поганого робить стан справ ще гіршим, створюючи ілюзію достатності лише "косметичного ремонту". Бо у нас усе перетворюється на каргокульт (і чужому не навчились й свого відцурались)", – наголосив Громовий.
За його словами, для здійснення якісних перетворень потрібні кошти. Бо в Україні досі не витягнули вітчизняну освіту зі світу, де немає вільного вибору, а є системне придушення особистості, жорстке підпорядкування та поділ на "своїх" і "чужих".
Експерт розкритикував освітні реформи в Україні
Ukr.Life
"Ще нікому не вдалось робити радикальні зміни, реально нічого не змінюючи. Усе, що в освітній сфері ще трохи рухається, треба зарегламентувати. Якщо і після цього воно якимось дивом продовжує функціонувати, треба зарегулювати до нестями", – додав освітній експерт, наголошуючи на поглядах "тих, хто приймає рішення".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як змінилася освіта в Україні за 2019 рік.
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