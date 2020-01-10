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"Ми в полоні радянщини!" Експерт розкритикував освітні реформи в Україні

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Експерт Віктор Громовий відзначив, що Україна досі знаходиться в "радянському полоні", тому що освіту реформують "зверху", чим і намагаються знищити її.

Як розповів освітянин на Facebook-сторінці, освіту нового тисячоліття потрібно реформувати лише знизу, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Удосконалення поганого робить стан справ ще гіршим, створюючи ілюзію достатності лише "косметичного ремонту". Бо у нас усе перетворюється на каргокульт (і чужому не навчились й свого відцурались)", – наголосив Громовий.

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За його словами, для здійснення якісних перетворень потрібні кошти. Бо в Україні досі не витягнули вітчизняну освіту зі світу, де немає вільного вибору, а є системне придушення особистості, жорстке підпорядкування та поділ на "своїх" і "чужих".

Експерт розкритикував освітні реформи в Україні

Експерт розкритикував освітні реформи в Україні

Ukr.Life

"Ще нікому не вдалось робити радикальні зміни, реально нічого не змінюючи. Усе, що в освітній сфері ще трохи рухається, треба зарегламентувати. Якщо і після цього воно якимось дивом продовжує функціонувати, треба зарегулювати до нестями", – додав освітній експерт, наголошуючи на поглядах "тих, хто приймає рішення".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як змінилася освіта в Україні за 2019 рік.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Реформа освіти
Місце
Україна
Теги
школа освіта
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Всем кто согласен, срочно эту новость в тренд.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Оооо.... Богииии... Я впервые согласен с укра икспертами во всем снг образование совковое в то время, как весь мир развивается. Мне плевать, кто там не согласен с моим мнением х*хлы или в*та. Обркщовательную систему, нужно срочно реформировать. И это касается всех !!! Надеюсь, я не один так считаю.
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