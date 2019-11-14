"Нам вчитися до старості?" Студенти-медики вийшли на протести по всій Україні

Сотні студенті-медиків по всій Україні вийшли мітингувати, аби висловити свою незгоду зі збільшенням періоду проходження інтернатури до трьох років.

Зміни в Міністерстві охорони здоров'я планують впровадити у 2020 році. Основна вимога студентів – відтермінувати нову реформу, яка, на їхню думку, недопрацьована, пише OBOZREVATEL з посиланням на hromadske (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, протести відбулися у Харкові, Львові, Сумах, Вінниці, Запоріжжі, Тернополі, Києві, Івано-Франківську, Дніпрі та інших містах.

Протест у Запоріжжі Телеканал TV5

Учасники мітингів у медичних масках тримали плакати з написами: "Не руйнуйте нашу мрію", "Робоче місце кожному інтерну", "Ми не піддослідні миші", "Нам вчитися до старості?", а також вигукували: "Скорочення спеціальностей – скорочення життя українців", "Нова інтернатура –геноцид випускника".

"Якщо раніше на дерматовенеролога треба було вчитися півтора року на інтернатурі плюс шість в університеті – у сумі сім з половиною років, то зараз десять з половиною. Яка мотивація, якщо десять з половиною років вчишся, а потім що? Яка зарплата лікарів? Три з половиною тисячі гривень?" – розповів організатор акції та студент 6 курсу Харківського національного медичного університету Дмитро Сало.

Зазначається, що також студенти незадоволені поверненням примусового відпрацювання бюджетниками та скороченням медичних спеціальностей з 34 до 13.

Протест у Дніпрі Інформатор

Протест у Сумах sm.suspilne.media

Протест у Львові hromadske

Протест у Вінниці vinnytsia.today

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі батьки влаштували гучний протест, тому що дітям ходити в школу небезпечно.

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