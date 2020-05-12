Метелики: етапи життя та цікаві факти

Чимало людей вважають метеликів найкрасивішими комахами. Їхні барвисті крила мають особливі яскраві візерунки, яких не побачиш в інших комах.

У світі налічується близько 18 000 видів метеликів. Їх ще називають лускокрилими. Вони мешкають у різних середовищах проживання, включаючи луки, ліси та арктичну тундру.

У дорослого метелика є чотири крила, які вкриті крихітними лусочками. У нього є шість ніг, дві антени, голова, складені очі, грудна клітка та живіт. Вони відчувають повітря для нектару своїми антенами. Метелики також мають досить хороший зір. Дізнатися про будову інших комах ви зможете в підручнику з біології за 7 клас Н.В. Запорожець.

Метаморфоз метелика

Щоб перетворитись на метелика, гусениця повинна заново постати. Цей процес називається метаморфозом. Спочатку гусениця робить кокон, а потім запечатує себе в нього. Потім виділяються спеціальні хімічні речовини, які змінюють клітини гусениці на клітини метелика. Це одне з найдивовижніших подій у природі.

Метелики Укрінформ

Життєвий цикл метелика

Життя метелика складається з чотирьох етапів.

Яйце. Усі метелики відкладають яйця. В одній кладці їх може бути від одного і до кількох тисяч. Яйця кріпляться до листя рослини спеціальним видом клею. Ця стадія триває лише пару тижнів.

Личинка або гусениця. Коли яйце метелика вилуплюється, виходить гусениця. Гусениці - це довгі багатоногі комахи, що складають стадію личинки. Вони в основному харчуються рослинами.

На нижній губі гусениць є павутинна залоза. Нею вони залишають за собою слід павутини, коли пересуваються. Дехто з павутиння плете кокони.

У різних вікових стадіях гусениці потрібно линяти. Так відбувається до останнього віку. Тоді замість линяння гусениця заляльковується.

Лялька. Личинка прикріплюється до нижньої сторони листка і зазнає метаморфозу. Коли метелик вперше виходить зі стадії спокою, він не може одразу літати. Потрібно трохи часу, щоб метелик розкрив свої крила. Деякі види метеликів зимують на цій стадії.

Дорослий метелик або імаго. Метелик повністю розкрив свої крила та вміє літати. Під час цієї стадії комахи можуть розмножуватися.

Часто думають, що останній етап життя для метелика дуже короткий. Тривалість життя для фінальної стадії змінюється залежно від виду. Деякі метелики мають короткий термін життя – близько тижня, а інші живуть до року.

Стадія перетворення на метелика klop.in.ua

Харчування

Метелики відіграють важливу роль в екології як запилювачі. Дорослі лускокрилі харчуються тільки рідиною, як пилок, фруктовий сік і деревний сік. В основному вони живуть нектаром з квітів. Їдять метелики довгою трубкою, яка висмоктує пилок, як солома.

Не всі метелики травоїдні. Є совки роду Calyptra, які харчуються кров’ю тварини або людини. Вони володіють гострим хоботком, який допомагає їм легко пронизувати шкірні покриви.

Цікаві факти про метеликів:

Деякі метелики можуть мігрувати на великі відстані. Метелик Монарх, наприклад, пролетить до 4000 км. Це як від Мексики до Північної Америки.

Крила у метеликів дуже ніжні. Людина може легко зіпсувати їх, якщо буде чіпати комах.

Деякі метелики можуть літати швидко, наприклад, 60 км на годину.

Метелики мають чудовий зір і можуть бачити кольори в ультрафіолетовій гамі, яку ми не можемо побачити.

Найбільший метелик – це птахокрилка королеви Олександри, який розміром до 28 см.

У робочому зошиті дали виконати завдання? Шукайте правильні відповіді в розділі ГДЗ та відповіді з біології за 7 клас.

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