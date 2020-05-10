Метали: види та властивості

Приблизно 75% елементів періодичної таблиці хімічних елементів Менделєєва складають метали. Вони відомі тим, що добре проводять електрику та тепло. Багато металів міцні, блискучі та тверді. Часто з них можна щось формувати, кувати і при цьому не руйнувати.

Температури плавлення металів коливаються у широких межах – від -39 у ртуті (Hg) до 3420 градусів у Вольфрама (W). Температури кипіння металів дуже високі – у Платини (Pt) 4350, у Купрума (Cu) 2877. Чим більший порядковий номер елемента металу в періодичній системі, тим більша в нього температура плавлення і кипіння. Про інші хімічні елементи з таблиці читайте в підручнику з хімії за 7 клас О.В. Григоровича.

Види металів

У періодичній таблиці перераховані метали, які є простими елементами. Це означає, що всі вони зроблені з одного атома. Ці метали включають багато елементів: залізо, золото, срібло та платину. Є й інші елементи, такі як натрій і калій, які зазвичай не можна вважати металами.

Отже, метали можна поділити на дві групи: чорні та кольорові. Чорні метали мають високі температури плавлення та кипіння, високу твердість та темно-сірий колір. Вони поділяються на:

метали родини заліза (Fe, Co, Ni, Mn);

тугоплавкі (Mo, W);

уранові (метали ІІІВ підгрупи V періоду);

рідкісноземельні (метали ІІІВ підгрупи VII періоду);

лужні та лужноземельні (елементи ІА та ІІА підгруп).

Кольорові метали мають жовтий, червоний або білий колір, низькі температури плавлення та кипіння. Вони м’які та пластичні. Поділяються на:

легкі (Bg, Mg, Al);

благородні (Ag, Au);

легкоплавкі (це метали, температура кипіння яких нижча, ніж у заліза)

Сплави

Багато металів, які ми сьогодні використовуємо, – це сплави. Сплави – це метали, що поєднують у собі два чи більше елементів. Їх також можна було б назвати металевими сполуками. Часто сплави міцніші і твердіші, ніж чистий метал.

Сталь – це дуже міцний тип сплаву. Існують різноманітні сталеві сплави. Є звичайна сталь – це залізо в поєднанні з невеликою кількістю вуглецю. Є нержавіюча – звичайна сталь з хромом.

Існують також алюмінієві сплави. У поєднанні з іншими елементами, такими як мідь і кремній, Алюміній може зробити міцний, але легкий сплав. Він також не іржавіє. Алюміній використовується для виготовлення літаків, сходів та інших.

Бронза була одним з перших сплавів, які використовували для виготовлення інструментів. Бронза – це поєднання міді та олова.

Бронза evek.org

Виготовлення металу та переробка

Метал видобувають всередині гірських порід у шахтах. Ці породи називають рудними. Для того, щоб відокремити інші мінерали в гірській породі від металу, руду нагрівають до гарячих температур. Цей процес називають плавленням.

Оскільки видобуток металів шкідливий для навколишнього середовища, їх потрібно переробляти, коли перестаємо ними користуватись. Це може зекономити енергію, витрати та допомогти довкіллю.

Щоб утилізувати метал, потрібно спочатку його відсортувати згідно властивостями. Потім метал перевіряють на наявність вибухових речовин. Після цього відходи подрібнюють, пресують і переплавляють.

Цікаві факти про метали:

Срібло проводить електроенергію краще, ніж будь-який інший метал.

Латунь – це сплав, виготовлений з цинку та міді.

Чисте золото є занадто м'яким для багатьох речей, тому більшість золота поєднується з іншими металами, щоб зробити його міцнішим. 24-каратне золото – 100% чистого золота. Багато ювелірних виробів виготовляється з 18-каратового золота, що становить 75% золота та 25% інших металів.

Світові часові періоди часто перераховуються використовуваним металом. Історія до використання металу називається кам'яним віком. Далі був бронзовий вік, за ним – залізний.

Наука про вивчення металів називається металургією.

Отже, ми коротко розповіли про фізичні властивості металів та їх види. Якщо вас цікавлять хімічні властивості, ви зможете про них прочитати в підручнику з хімії за 10 клас П.П. Попеля.

Метали Stalone

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