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Мер Вінниці звинуватив директора дитсадка у нехтуванні дитячим здоров'ям

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Мер Вінниці Сергій Моргунов зробив зауваження директору дитсадка №30 за те, що в закладі не використовують пароконвектомат для приготування страв на пару.

Кухонний прилад встановили у дитсадку наприкінці 2018 року, а підключили навесні 2019 року. Він дає можливість виготовляти якісну здорову їжу без жиру, що зменшує захворюваність дітей на ацетон, пише Gazeta.ua.

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"На жаль, в даному дитсадку за рік так і не змогли навчитися. На це треба звернути увагу. Будемо з батьками та громадськістю приймати "іспити" у кухарів. Всі мають розуміти, що обладнання, куплене за бюджетні кошти, не повинно простоювати", – зазначив Моргунов.

Пароконвектомат

Пароконвектомат

Gazeta.ua

Завідувач дитсадка Олена Черешнюк пояснила, що пароконвектоматом не користуються, бо немає дозволу з Києва.

"Як тільки дадуть добро, одразу приступимо готувати для дітей страви на пару", – сказала Черешнюк.

Дитсадок

Дитсадок

ua.112.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Херсоном оскандалились з ремонтом дитсадка.

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Тема
дошкільний період
Особа
Сергій Моргунов
Місце
Україна Вінниця
Теги
дитячий садок діти
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