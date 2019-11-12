"Менше робочих годин, більше української": Рада взялася за вдосконалення вищої освіти

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт про здобуття вищої освіти, що передбачає ліцензування вишів, порядок вступу на навчання та інше.

За законопроєкт №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти" проголосувало 311 народних депутатів, пише OBOZREVATEL.

Зокрема передбачається, що в університетах викладачі не зможуть працювати більш ніж 400 годин на рік у межах однієї ставки. А здобутки студентів у рамках програм обміну визнаватимуться всіма державними вишами України.

Також законопроєкт передбачає, що Міністерство освіти почне збирати інформацію про працевлаштування студентів після завершення вишів. А Державна служба якості освіти надаватиме наукові ступені, а також контролюватиме якість освіти у державних вишах.

Рада взялася за вдосконалення вищої освіти fakty.com.ua

Окрім того, жителі Криму та непідконтрольних територій зможуть навчатися в будь-якому державному університеті. Також планується збільшити кількість дисциплін, які викладаються українською, для жителів непідконтрольних територій Криму та Донбасу.

Передбачається скасувати ліцензування близько 100 спеціальностей, залишивши натомість ліцензування лише рівнів вищої освіти. Водночас пропонується запровадити мотиваційний лист при вступі, враховувати здобутки на міжнародних олімпіадах, збільшити питому вагу творчих конкурсів у конкурсних балах.

Для того, щоб правки набули чинності, депутати зобов'язані проголосувати ще раз.

Рада взялася за вдосконалення вищої освіти

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад заявила про ліквідацію університетів.

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