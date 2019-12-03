"Мене затикали!" Українка розповіла про жахливі реалії сертифікації вчителів

Педагогиня з Харкова Галина Сищук розповіла, як експерти, які проводили сертифікацію вчителів, ставилися до учасників із неповагою і поспіхом виставляли бали, нічого не пояснюючи.

Як написали харків'янка на своїй сторінці у Facebook, вона не отримала сертифікату, бо не сподобалася експертам, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Ви чому самі ведете фізкультуру, це така жага до грошей?", "Як це ви, маючи двох дітей, вже встигли отримати вищу категорію і педагогічне звання? Я б не атестувала!" – запитувала одна з експерток у вчительки російською мовою, адже на українську не збиралася переходити.

Українка розповіла про жахливі реалії сертифікації вчителів ️ Вільне Радіо

Такі питання зовсім не стосувалися сертифікації. Сищук також розповіла, що її затикали, не хотіли слухати аналіз її уроку, дітей і батьків не опитували.

На думку вчительки, ймовірною причиною такого ставлення є те, що адміністрація навчального закладу не приділяла особливої уваги експертам, не зустрічала їх з потягу тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, скільки вчителів в Україні провалили сертифікацію.

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