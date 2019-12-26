"Мене виженуть на вулицю": з'явилися подробиці самогубства студента на Одещині

Студент 3-го курсу Ізмаїльського державного гуманітарного університету (Одеська область), який повісився в гуртожитку, у своїй передсмертній записці написав, що звинувачує у скоєному директора студмістечка ІДГУ Наталію Доксову.

Як пише The Izmail Tіmes, 4 дня до НП загиблий ініціював збір підписів за відсторонення чинного керівника студентського містечка ІДГУ (щоб переглянути фото записки, доскрольте до кінця сторінки).

"Після збору підписів студентство зустрілося з адміністрацією, але на зустрічі до ініціативи студентів не прислухалися і пригрозили виселенням за недотримання правил проживання гуртожитку – використання обігрівачів", – йдеться в повідомленні.

20-річний хлопець був сиротою, тому написав у записці, що його "виженуть на вулицю рано чи пізно, а опинитися там вдруге він не хоче".

"Не дивіться на те, що скаже Доксова. Це все через неї", – додав хлопець.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) з позначкою "Самогубство".

Також студентами ініційований збір коштів на організацію поховання хлопця – допомогти фінансово можна залишивши кошти на факультеті управління, адміністрування та інформаційної діяльності або надіславши на карту 5168 7551 0528 4711. Попрощатися з ним можна 27 грудня об 11:30 в бюро ритуальних послуг "Гранд".

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