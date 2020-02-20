"Мене підставили": з'явилась нова інформація щодо вчительки-наркодилерки з Рівного

Вчителька Анастасія Костюк, яку правоохоронці в Рівному спіймали на гарячому під час збуту наркотиків, заявила, що її підставили.

Як йдеться в сюжеті ТСН, контрольну закупівлю метамфетаміну провели оперативники. Тоді 32-річна жінка продала їм шість доз за 600 грн, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Костюк працювала в місцевій школі №20. Вона викладала англійську мову та вела групу подовженого дня. 17 лютого її викрили на збуті наркотиків, а вже 19 лютого жінка написала заяву на звільнення. У школі нічого не запідозрили, вчителька мала хорошу репутацію.

"Можливо, закралися сумніви, чому так терміново звільняється. Однак я підписала заяву. І вже потім дізналася про цей прикрий факт", – розповіла директорка школи Ніна Сукач.

Костюк живе з батьками і виховує десятирічного сина. Як розповіли в сюжеті місцевого видання "Радіо Трек", школою ширяться чутки, що затримана і сама вживала психотропні речовини. Вона має хвору матір, якій виписували такі препарати. Однак колеги кажуть, "під кайфом" її не помічали.

Анастасія Костюк

Речі, які вилучили в 32-річної вчительки з Рівного rv.npu.gov.ua

"Я не хочу навіть про це говорити. Мені зламали все моє життя. Мене підставили. Це жах", – заявила педагогиня крізь двері журналістам.

Вчительці тепер загрожує від чотирьох до восьми років за ґратами. Розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 307 Кримінального кодексу України (збут психотропних речовин).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Запоріжжі поширили фейк про наркотики у школах.

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