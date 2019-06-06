"Мене надихає підтримка мого кота": перли ЗНО з української мови виклали у мережу

Вчителька української мови та літератури гімназії "Діалог" у Києві, філологиня і екзаменаторка ЗНО Дар'я Дмитрієва опублікувала кумедні висловлювання з творів випускників на тестуванні зовнішнього незалежного оцінювання з української мови у 2019 році.

В Україні школярі 11 класів здавали ЗНО з цього предмету 23 травня. У трьох постах на своїй Facebook-сторінці Дмитрієва поділилась головними перлами із творчої частини тестування.

Втім, вчителька у коментарях до допису зазначила, що не мала на меті когось образити, принизити, не хотіла засудити ані авторів перлів, ані їхніх учителів. Вона попросила вибачення у тих, хто сприйняв допис саме так.

Перли ЗНО з української мови підірвали мережу 5.ua/knk.media

"Усі ми живі люди, маємо право на помилку. Проте, погодьтеся, деякі фрази, наприклад, підтримка кота, заслуговують на те, щоб стати справжніми мемами", — додала Дмитрієва.

Скріншот

Нижче наводимо перли українських випускників мовою оригіналу. Авторську орфографію та пунктуацію збережено.

"На своєму шляху я зустрічаю безліч спокус, такі як друзі та інтернет".

"У творі "Кайдашева сім'я" П. Куліша свекруха так і померла з поганими словами на плечах.

"Головний герой роману "Місто" із звичайним ім'ям Степан і шаленою жагою до слави..."

"Підтримка близьких допомогла достигнути мети".

"Треба йти до своєї мрії поступово. Як більшість літературних письменників, які пишуть: твори, романи, прозу".

"Мені 17 років, і я не боюся їздити на машині по місту. Поліція не чекає, що є така нагла людина, як я."

"Якщо ти задався метою добитися мрію..."

"Цьому стане приклад фільм Робінзона Крузера який не втратив мрію повернутися до дому".

"Можна згадати історію з твору Довженка "Три зозулі з поколоном", де дівчина усе життя була закохана у заміжнього чоловіка".

"Мене надихає підтримка мого кота".

"Треба накласти максимум зусиль..."

"На мою думку приходить приклад".

"Хочу охопити літературу в цілому, щоб сказати вам приклад".

"Якщо немає мрії, для чого тобі пити, їсти, чистити зуби?"

"...вступити до університету вищої освіти".

"Полягатись на свої сили..."

"Треба йти вперед, не дивлячись на задній план".

"Заздра існувала і завжди буде існувати".

"Почало все отримуватись".

"Не прагнеться до мрії".

"Вона завжди мріяла, та ще так, по-багатому".

"Якщо покопатися в моїй голові, то можна зустріти одну маленьку думку".

"У тебе є ти, і разом ви зможете досягти все".

"Але дійшовши до одинадцятого класу, я розклав усе по підвіконням і зрозумів..."

"Не треба слухати оточуювальців".

"Чоловік - причина зневіри, а жінка - жертва".

Страшна доля, на думку викладачки, спіткала фразеологізм "опускати руки", варіацій багато:

"Він не вішав руки".

"Вони не опускаючи руки, стояли на ногах".

"...не опускати плечі..."

"Не опускати руки і ноги".

"Маргарита опустила руки, лягла під потяг, але з цього нічого доброго не вийшло".

Дісталося й українським письменникам, і їхнім творам, особливо Лесі Українці, пише Дмітрієва:

"Великий приклад є Леся Українка, яка попри хворобу, не припинила працю над коханою роботою".

"Леся Українка вірила в себе дивившись просто вікно на цвітущі дерева".

"Поетеса не могла передвигати пальчики і щоб не плакать сміялась".

"На шляху Ліни Костенко вічна перешкода - туберкульоз кісток".

"Шевченко у творі "Слово про похід Ігорів" писав про героїзм 300 спартанців".

"Герой твору "Місто" Микола Хвильовий..."

"Степан Радченко побував на літературній вечері і захотів написати вірш".

"Поряд з Марусею Чурай був Іван Сірко, який по-справжньому її кохав".

"Прикладом з художньої літератури є "Маленький принц", автор якого Том Сойєр".

""Над прірвою у рожі" Селенджа..."

Жінка зазначає,відомим людям теж непереливки:

"Не багато думаючи Арнольд Шварцнегер втік з армії і виграв змагання, але військова міліція його заарештувала".

"Барак Обама провів половину свого життя в хатинці-мазанці без вікон або дверей".

"Прикладом з життя є Ринат Ахметов - мільярдер України. Він починав з періжків".

Але гаслом другого, плідного дня викладачка вважає сакраментальне питання, що криком змученої душі пролунало в одній із робіт: "Зачим ото надо?"

"Ми кожен водій свого щастя".

"У кожного фантазії різні. Я наприклад хотів стати супергероєм".

"Не треба відпускати руки".

"Завжди треба йти вперед з задраною головою".

"Потрібно завести мрію і досягати її власноруч".

"Здаватися потрібно лишень після смерті".

"Треба уявляти, що я таки всемогущій"

."Треба вірити до останнього здоху".

Безперечним лідером прикладів з літератури, додає Дмітрієва, цілком передбачувано став Степан Радченко:

"Спрямований парубок Степан прямує опановувати місто".

"Степану було важко, він починав жити на пасовиську і одночасно вчився".

"Герой тлумачив собі, що він найкращий".

"Степан Радченко мріяв про машину в сільському місті".

"Головний герой переступив через чотири дівчини".

Дісталося й іншим літературним героям і творам в цілому, пише Дмітрієва:

"Омелько Кайдаш бачив сенс існування у чарці та святій п'ятниці".

"Мартин Боруля ладен був віддати свою дочку за жлоба".

"У Мойсея багато років поспіль траплялися невдачі. Наприклад: поневіряння в народі, страшні зустрічі з Азазелем".

"Левко, головний герой твору "Хіба ревуть воли...", впав зі свого маршруту, почав вживати горілку і наркотики".

"Коли читаєш повість "Залізний острів", то грузнеш у якусь невесомість".

"Шляхом різних перешкоджень Маруся опиняється на порозі у смерті".

"Маруся Богуславка - головна героїня твору "Маруся Чурай"".

"В погоні за однією Марусею ми забуваємо про інших".

"З досить свідомого біку Рузвельт страждав".

"...повість "Роман і Джульєтта""

"жінки-покидки"

"...через травму пізвінка".

"Зламав кість на нозі".

"Свою довіру положите на своїх друзів".

"Не вірив, що досягне мрії, і закинув її на самий зад".

"Думаю, після хорошої думки все відбувається наоборот".

"З власного життя я чула..."

"Хотів стати муллянером".

"Я мріяла закінчити школу відмінно і спокійно".

"Він хоче мотоциклу поставити на туди".

"Мужик сказав - мужик зробив, і не важно хлопець це чи дівчина".

"Якщо ти не готовий іти по стінах, твоя стеля залишиться тут."

Як раніше писав OBOZREVATEL, правила ЗНО у 2021 році зміняться, а також дівчина закликала Зеленського скасувати ЗНО та отримала підтримку.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!