Отримували гроші й подарунки з Росії: університети США потрапили в скандал

Міністерство освіти США запідозрило Массачусетський технологічний інститут (MIT) і Університет Меріленда в контактах із Росією і Китаєм.

Відомство звернулося до навчальних закладів із вимогою надати інформацію про зв'язки з урядом Росії, фондом "Сколково", а також "Лабораторією Касперського", пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на "ТАСС".

"Міністерство стурбоване тим, що у ваших звітах могли бути не повністю перераховані всі подарунки й контракти (...), що мають іноземне походження", – йдеться в листі, що його Міносвіти надіслав університетам.

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Зазначається, що вишам дають 30 днів на надання потрібної інформації.

Крім того, США зацікавлені в тому, щоб ВНЗ розповіли про контакти з владою Китаю, Саудівської Аравії та Катару, а також компаніями з цих країн: Huawei, ZTE і Saudi Aramco.

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