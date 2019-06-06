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Мати учениці оскаржила в суді нові правила українського правопису

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Українка вимагає визнати незаконною постанову уряду про введення нових правил українського правопису.

Відповідний позов зареєстрований в суді 5 червня, повідомляє прес-служба Окружного адміністративного суду міста Києва.

Відомо, що автором ініціативи є мама учениці 7 класу однієї зі шкіл. Вона клопочеться, щоб суд визнав постанову Кабміну "Питання українського правопису" недійсною і такою, що не відповідає українському законодавству.

На її думку, уряд перевищив рамки своєї компетенції в даному питанні, а також не врахував фактор ускладнення вивчення української мови в зв'язку з нововведеннями.

Від імені жінки позов подав адвокат Дмитро Ільченко.

За словами Ільченка, уряд використав постанову про внесення змін до правопису з метою "відмивання грошових коштів" для подальшого передруку всіх навчальних матеріалів в країні.

Адвокат стверджує, що Кабінет Міністрів жодним чином не має права вносити зміни в українську мову.

"Він може сприяти розвитку, але не змінювати напрямок цього розвитку", - запевняє Ільченко.

Як підкреслив юрист, уряд вийшов за межі своїх повноважень і наразі є тільки одна надія на справедливий розгляд вищезазначеного позову.

Нагадаємо, 3 червня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, згідно з якою затверджені правила нового правопису в українській мові.

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