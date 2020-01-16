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"Математика – не для формул": експерт потужно звернувся до українців

1.6т
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Колишній глава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив, що математику потрібно вчити не для формул, а щоб уміти думати.

Як розповів експерт на Facebook-сторінці, на такі думки його наштовхнула зустріч з учнем 10-го класу одного з фізико-математичних ліцеїв Києва, який не зміг пояснити, для чого йому вивчення цього предмету, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"На моє запитання: "А що тобі дає вивчення математики?", у юнака була відповідь: "Дає можливість краще розв'язувати задачі, знати формули". Навіть у спеціалізованих закладах учні не усвідомлюють, що вивчення математики потрібне не лише для того, щоб гарно числити", – відзначив Лікарчук.

"Математика – не для формул": експерт звернувся до українців

"Математика – не для формул": експерт звернувся до українців

censor.net.ua

За його словами, вчителі математики, навіть у профільних школах, нічо не роблять, крім того, що навчають добре числити, хоча потрібно вчити думати. Тому рік математики, обов'язкове ЗНО, додаткові години не допоможуть покращити ситуацію, якщо педагоги, учні і батьки не зрозуміють, для чого потрібна математика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька розповіла, чому не вчити математику – злочин.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Теги
освіта школа математика
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филя филя
филя филя
упоротые не знают понятия фундаментальная наука. и для чего она нужна. о как!)))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ниже безмозглое животное с паРРаши высказалось о своем видении науки и знаний. Я не удивлен! Тyпость и серость росеян общеизвестна! Вот только одно наблюдение. Вдумайтесь, как все плохо с мозгами на паРРаше! Если даже их "элита", поганые тролли, такое несут! ПаРРаша - стойбище Мародёров, убийц и тyпиц!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кацaп Кацaпыч, собака, я из Латвии пишу. Я закончила физ-мат школу, а свинoподобным хрюкомовным paгуликам и без мocкальских лженаук неплохо. Мозолистые клешни - ваш способ зарабатывать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Paгулям наука ни к чему
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кристина Стефанова, ты, животное, откуда вещаешь? Из глубин паРРаши! Так о чем ты мычишь, тyпая корова? О своей убогой действительности! О своем никчёмном существовании - в серой и гнилой росеи. Это классический перенос. Ты сама бесконечно тyпа. И вокруг видишь именно в таком свете. Самка Кацaпа - это тупиковая ветвь эволюции!
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