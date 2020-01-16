"Математика – не для формул": експерт потужно звернувся до українців

Колишній глава Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук заявив, що математику потрібно вчити не для формул, а щоб уміти думати.

Як розповів експерт на Facebook-сторінці, на такі думки його наштовхнула зустріч з учнем 10-го класу одного з фізико-математичних ліцеїв Києва, який не зміг пояснити, для чого йому вивчення цього предмету, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"На моє запитання: "А що тобі дає вивчення математики?", у юнака була відповідь: "Дає можливість краще розв'язувати задачі, знати формули". Навіть у спеціалізованих закладах учні не усвідомлюють, що вивчення математики потрібне не лише для того, щоб гарно числити", – відзначив Лікарчук.

"Математика – не для формул": експерт звернувся до українців censor.net.ua

За його словами, вчителі математики, навіть у профільних школах, нічо не роблять, крім того, що навчають добре числити, хоча потрібно вчити думати. Тому рік математики, обов'язкове ЗНО, додаткові години не допоможуть покращити ситуацію, якщо педагоги, учні і батьки не зрозуміють, для чого потрібна математика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська вчителька розповіла, чому не вчити математику – злочин.

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