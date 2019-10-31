Математична освіта є расистською: американські школи здивували несподіваною заявою

Школи в Сіетлі (США) навчили своїх учнів, що американська математична освіта є расистською, бо вона застосовується для пригнічення людей щодо раси.

Про інцидент розповів професор Каліфорнійського університету Лі Оханян. За його словами, школярів навчатимуть, як "західна математика" використовується як інструмент сили та гніту, пише Hoover.

"Якщо ви намагаєтесь зрозуміти логіку цього, ви не самотні. Я не знаю, як, наприклад, теорема Піфагора пригнічує кольори людей чи спільноти, або як основи математики були присвоєні західною культурою", – зазначив Оханян.

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На його думку, немає жодних причин, щоб сказати дітям, що їх пригнічує "західна математика" і це не призведе до кращих результатів навчання.

"Чи могли б діти навчитися ефективніше рахувати цифри, якби вчителі витрачали тижні, описуючи історію та використання китайського абаку? Ідея Сіетла про расистську математичну освіту буде використана в Каліфорнії. У серпні 2018 року каліфорнійські освітяни оприлюднили проект загальнодержавної навчальної програми з етнічних досліджень для публічного коментаря", – розповів професор.

Таке нововведення запровадять у зв'язку з тим, щоб досягти кращого успіху в математичній освіті. Професор вважає, що не расизм є причиною недостатнього вивчення математики американськими дітьми. Причина – погано складена навчальна програма з математики, яку держава помилково прийняла.

"Є кращий спосіб допомогти дітям Каліфорнії досягти успіху в математиці, ніж піти на шлях расизму. Поліпшити результати легко. Змініть навчальну програму та додайте вчителів, які вміють викладати математику. Але, на жаль, принаймні в Каліфорнії це практично неможливо здійснити на практиці", – додав Оханян.

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