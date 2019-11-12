Масштабна фальсифікація ЗНО в Україні: стало відомо, як покарали мажорів

"Золоту молодь", яка вступила до навчальних закладів у 2016 році завдяки фальшивим результатам ЗНО, не покарали. Мажори продовжують навчатися в елітних вишах, відрахували тільки декількох студентів.

Як йдеться в сюжеті "СтопКору", у серпні 2016 року прокурори ГПУ оприлюднили списки тих, кому підробили та завищили результати ЗНО, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Більшість – це діти працівників апарату Верховної Ради, народних депутатів колишніх скликань, колишніх керівників ГПУ, МВС, Міністерства оборони. За даними ГПУ, найбільше абітурієнти з підробленими результатами вступали до вишів Києва, Харкова, Вінниці, Львова, Одеси та Донецька.

Прокуратура тоді "взяла під приціл" шестеро працівників Українського центру оцінювання якості освіти – ексдиректора Ігоря Лікарчука, двох його заступників та трьох працівників технічного відділу.

Для декого вступ за фальшивими оцінками став стартом для подальшого навчання. Наприклад, Наталія Левадіна після КНУ імені Тараса Шевченка поїхала здобувати освіту в Торонто (Канада).

Масштабна фальсифікація ЗНО: стало відомо, як покарали мажорів

Деякі батьки, які купили дитині бали, все ж позбулися кар'єри. Два роки тому Громадська рада доброчесності оприлюднила висновки про невідповідність трьох кандидатів посаді судді Верховного суду: Ярослава Романюка, Михайла Вільгушинського та Тетяни Франтовської. Причина – їхні діти фігурували у списках як студенти, які вступили до вишів за фальшивими результатами ЗНО.

У Національному медичному університеті імені Богомольця повідомили, що 9 з 14 студентів продовжують навчання у виші. Також зазначили, що від ГПУ ніяких повідомлень про відрахування не надходило.

"Ракита, Бойчук, Гуренко, Тутик, Засенко відраховані і не є на даний момент студентами НМУ імені Богомольця", – додали в навчальному закладі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, оприлюднено правила ЗНО-2020.

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