Масовка на концертах: вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР"

Вчителі тимчасово окупованої Донецької області поскаржилися, що їх змушують під розписку створювати масовку на районних новорічних концертах.

Як повідомляє DonPress, вчителі писали в соціальних мережах, що в школи прийшли розпорядження, в яких зазначається, що педагоги повинні бути присутні на заходах біля районних та міських ялинок.

"Наближаються свята, а значить треба зробити бюджетний люд щасливим – погнати його на свята", – скаржилися вчителі.

За їхніми словами, педагогів просять прибути за пів години до початку заходів. Вчителі у відчаї, адже кінець чверті і на їх плечі впало багато справ.

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