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Масовка на концертах: вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР"

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Вчителі тимчасово окупованої Донецької області поскаржилися, що їх змушують під розписку створювати масовку на районних новорічних концертах.

Як повідомляє DonPress, вчителі писали в соціальних мережах, що в школи прийшли розпорядження, в яких зазначається, що педагоги повинні бути присутні на заходах біля районних та міських ялинок.

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"Наближаються свята, а значить треба зробити бюджетний люд щасливим – погнати його на свята", – скаржилися вчителі.

За їхніми словами, педагогів просять прибути за пів години до початку заходів. Вчителі у відчаї, адже кінець чверті і на їх плечі впало багато справ.

Вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР"

Вчителі поскаржилися на ультиматуми влади "ДНР"

Педагогічна преса

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія визнала своїм один із вишів "ЛНР".

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Автор
Оксана Воля
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Донецьк
Теги
конфлікт в школі викладач ДНР Новини ДНР
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