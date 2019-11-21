"Мамо, я боюся": у дитсадку Львова спалахнув скандал через травлю дитини

Львів'янка Тетяна Турчина поскаржилася на те, що її дворічну дитину цькують у місцевому дитсадку №33 і намагаються вижити.

Про інцидент жінка розповіла на Facebook-сторінці. За її словами, з вересня 2019 року вихователі почали звинувачувати дочку через гіперактивність і називати хворою. Навіть після психологічного висновку педагогиня стверджувала, що дитина буде вигнанкою, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

На прохання Турчиної дівчинку перевели в іншу групу. Але через деякий час цькування знову почалося.

"Ніка потягалася з дитиною за браслети, а та прийшла додому і розповіла, що її Ніка била. Уже два тижні мене звинувачують у тому, що я погано виховую свою дитину. Олії до вогню підлили і вихователі, які радо розказували про найменшу витівку Ніки усім батькам. Тепер щоранку я пів години слухаю "мамо, я боюся" і всіма можливими способами переконую її зайти в групу", – наголосила Турчина.

Зазначається, що батьки написали колективну заяву, де зазначили, що діти бояться через Вероніку ходити в дитсадок. Після цього завідувачка запропонувала Турчиній призначити дівчинці персонального асистента. Але мати побоюється, що так хочуть визнати хворою і вижити з дитсадка.

Колективна скарга батьків групи, де займається Вероніка Facebook Tanya Turchyna

Користувачі соцмережі почали масово поширювати допис і порадили перевести дочку в інший дошкільний заклад.

"Це булінг. Можна спробувати поміняти садок", "Як на мене, вихователям просто не хочеться виконувати свою роботу, от і починається, що дитина не така. Таких треба в шию гнати з роботи", "Батьки підписалися проти 2-річної дитини. Це жахає, що хтось таке вважає нормальним", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Скриншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві поскаржилися на масові побори в дитсадку.

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