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Мама пообіцяла школяру з Кропивницького собаку за мільйон лайків в Instagram: що з цього вийшло

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Школяр з Кропивницького Кирило Пацеля зібрав мільйон лайків на фотографії в Instagram і батьки купили йому собаку.

Хлопчик опублікував своє фото з плакатом із написом: "Моя мама сказала, що я отримаю цуценя, якщо зберу мільйон лайків". Таким чином батьки здійснили найзаповітнішу мрію 8-річного Кирила – купили лабрадора, йдеться в сюжеті CBN (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Кирило вже опублікував світлину омріяного цуценяти в соцмережі і назвав його Міллі. Мільйон уподобань пост хлопчика зібрав за п'ять днів. Батьки зізналися, що для них це стало справжньою несподіванкою.

"Одного разу на уроці потрібно було розповісти про своїх домашніх улюбленців, але я не мав, що сказати. Мама думала, що фото набере тільки тисячу лайків. Тепер мені потрібно прокидатися о 6 ранку, щоб вигуляти собаку", – поділився Кирило.

Пост, який набрав понад мільйон лайків

Пост, який набрав понад мільйон лайків

Скріншот Instagram користувача kirill.patselya

Собака Міллі

Собака Міллі

Скріншот Instagram користувача kirill.patselya

Як повідомляв OBOZREVATEL, школяр змусив віртуального помічника зробити за нього домашнє завдання.

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Теми
цікаво школярам школа
Місце
Україна Кропивницький
Теги
школа дитина Instagram
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