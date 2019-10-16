У Полтаві вчителька влаштувала цькування другокласниці

Мати другокласниці зі школи №4 міста Полтави поскаржилася на класну керівницю, яка цькує її дитину.

Талія Федотова вважає дії вчительки Тетяни Команової булінгом. За її словами, дитина ще з першого класу не сподобалась педагогині, однак інші батьки це заперечують, пише Poltavske.tv.

"У мене не спить дитина вночі, бо переживає, що якщо вона не виконає домашнє завдання, то вчителька буде кричати на неї. Я наполягала на тому, що батьківський комітет завищує потреби, на які потрібно здавати. Я поставила крапку на будь-яких батьківських поборах", – розповіла Федотова.

У школі ситуацію обговорювати відмовилися і вчителька, і директорка.

Голова батьківського комітету Світлана Ярмоленко заявила, що класна керівниця не цькує дітей, це суб'єктивна думка Федотової.

"Ми свою вчительку дуже любимо і поважаємо. Якби щось не влаштовувало, діти не ходили б до школи, у них є можливість перевестися в інший клас. Ніяких поборів з грошима в нас немає. Вчитель навіть не присутній, коли ми розмовляємо про це", – наголосила Ярмоленко.

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