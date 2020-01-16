"Мама хоче збити грошей!" Скандал із побиттям учня у приватній школі Одеси отримав продовження

Директорка приватної школи "Інтерактив" Оксана Тиха в селі Крижанівка Одеської області заявила, що учень 3-го класу, якого нещодавно жорстоко побила вчителька, є проблемним, через нього дітей переводять до інших навчальних закладів.

Про це керівниця школи повідомила в заяві, яку оприлюднили у Telegram-каналі "Подслушано Одесса", пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути лист, доскрольте до кінця сторінки).

"Протягом навчання учень систематично порушував дисципліну, зривав уроки, лаявся, принижував інших учнів, бився. Наприкінці грудня 2019 року вчителька молодших класів звільнилася саме через нього. Також зі школою розривали контракти батьки дітей", – йдеться у повідомленні директорки.

Освітянка заперечує версію матері дитини Наталії Гинькіньової, що вчителі систематично жорстоко поводяться з дітьми. За її словами, мати просто хоче збити грошей. На початку 2020 року директорка попросила перевести дитину в іншу школу, а Гинькіньова зажадала повернути гроші за навчання.

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"Сьогодні я спілкувалася з матір'ю учня телефоном із метою з'ясування ситуації, на що почула відповідь: "Зроблю та підпишу все у випадку повернення на мою користь плати за освітні послуги за період з 12.09.2019 до 13.01.2020", – наголосила Тиха.

Як повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області, мати хлопчика вже звернулася в поліцію із заявою за фактом побиття. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин події.

Коментар директорки школи Інтерактив Telegram-канал "Подслушано Одесса"

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