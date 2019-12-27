Малюки ревіли без подарунків: у Росії трапився скандал під час дитячого свята

У Башкирії (Росія) дітям із інвалідністю зіпсували новорічне свято, чим довели їх до сліз.

Батьки малюків поскаржилися на погану організацію заходу, передає Bash.news.

За словами дорослих, на святкування були запрошені школярі та вихованці дитячого садка. Але святкова програма була більш прийнятна для дітей страшого віку, тому менші нудьгували. А коли на святі подарунки вручили тільки школярам, то всі інші розплакалися. Організатори ж пообіцяли пізніше віддати подарунки в садках і поліклініках.

"Навіщо ділити так. Мені подарунок зовсім не важливий, їх більш ніж достатньо, але сам факт жахливої організації заходу дуже засмучує", – обурювалася одна із мам.

Також зазначається, що дітям дісталися нерівноцінні подарунки, що явно відрізнялися за виглядом і наповненням. Водночас вони зовсім не придатні для дітей із інвалідністю. Батьки звернулися до місцевої влади, щоб допомогти розібратися в ситуації.

Діти Ілюстрація

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії дітей в школах і садках годували м'ясом дохлих і хворих тварин.

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