Малі тіла Сонячної системи: комети і метеори

Комети – це грудочки льоду, пилу та скелі, які обертаються навколо Сонця. Їх часто називають "брудними сніговими кулями" Сонячної системи. Типова комета має ядро ​​діаметром кілька кілометрів.

Коли комета наближається до Сонця, її лід починає нагріватися і перетворюватися на гази та плазму. Ці гази утворюють навколо комети велику сяючу "голову", яку називають комою. Коли комета швидко проходить через космос, гази будуть слідувати за кометою, утворюючи хвіст.

Через кому і хвіст комети виглядають нечіткими, коли вони знаходяться біля Сонця. Це дозволяє астрономам легко визначати комети з інших космічних об'єктів. Деякі комети можна побачити неозброєним оком, коли вони проходять повз Землю. А про особливості інших малих тіл Сонячної системи читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Орбіта комети

Комети зазвичай діляться на два види в залежності від періоду обертання.

Комета короткого періоду. Мають період обертання менше двохсот років. Ці типи комет походять від поясу Койпера.

Комета довготривалого періоду. Мають період обертання більше двохсот років. Деякі комети довготривалого періоду мають орбіти тисячі років. Вчені вважають, що вони походять із хмари Оорта.

Комета Галлея techno.bigmir.net

Пояс Койпера

Пояс Койпера – це область Сонячної системи, що лежить за планетами і орбітою Нептуна. Він набагато більший, ніж пояс астероїда. Пояс Койпера містить мільйони крижаних предметів, включаючи карликові планети Плутон та Еріс.

Вважається, що об’єкти поясу Койпера за складом є льодом з невеликими домішками органічних речовин. Тобто вони близькі до комет.

Деякі карликові планети в межах поясу Койпера мають тонкі атмосфери. Ці атмосфери руйнуються, якщо орбіти несуть їх на далеку відстань від Сонця. Деякі карликові планети в поясі Койпера мають крихітні супутники.

Хмара Оорта

Вчені вважають, що за межами поясу Койпера існує ще одна колекція мільярдів комет, яку називають хмарою Оорта. Звідси походять комети з довгим періодом обертання. Зовнішня межа хмари Оорта визначає зовнішню межу Сонячної системи.

Виділяють дві хмари Оорта:

зовнішня сферична – менше відчуває вплив Сонця;

внутрішня – має форму диску.

Метеороїди, метеорити і метеори

Метеороїд – це невеликий шматок скелі або металу, який відірвався від комети або астероїда і рухається в міжпланетному просторі. Вони утворюються внаслідок зіткнення астероїдів або подрібнення малих планет.

Метеор – це метеороїди, які потрапляють в атмосферу Землі через гравітацію. Коли метеор потрапить в атмосферу, він нагріється і згорить яскравою смугою світла. Це називається "падаюча зірка". Існує також метеорний потік – коли одночасно і поблизу одного місця на небі згорають декілька метеорів.

Метеорит – це метеор, який не повністю згорів і впав на поверхню Землі. Більшість знайдених метеоритів мають вагу від декількох грамів до декількох кілограмів. Найчастіше метеорити знаходять в Антарктиді, Австралії та Намібії.

Метеорний потік zik.ua

Цікаві факти про комети та метеори:

Хмара Оорта розташована приблизно за один світловий рік від Сонця.

Однією з найвідоміших комет є Галлея. Вона наближається до Землі кожні 76 років.

У стародавні часи люди вважали, що проходження комети є ознакою приреченості.

Мільйони метеорів щодня потрапляють в атмосферу Землі. Більшість з них приблизно розміром з камінчик.

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