Юристів поменшає: в Україні скоротиться число правових факультетів

В Україні розпочали реформу юридичної освіти, що призведе до скорочення кількості правових факультетів.

Зокрема, буде підвищено прохідний бал для вступу на юридичні спеціальності, повідомила в ефірі ObozTV народна депутатка України від фракції "Слуга народу", представниця парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Зараз – вибачте, але це реалії нашого життя – у нас майже кожен таксист, офіціантки в ресторанах, куди не прийдемо – всі юристи", – пояснила Гришина.

За її словами, щоб зупинити цей потік, в законі визначили "право" як регульовану спеціальність.

"Ми взагалі вводимо поняття регульованих спеціальностей – тих, у яких велика суспільна значимість для країни. І держава, звісно, має контролювати навчання юристів. Бо хто такі юристи? Це потім судді, нотаріуси, прокурори. Ті люди, які формують правову політику", – наголосила депутатка.

Гришина зауважила, що мінімальний бал для вступу на правові спеціальності буде підвищено до 130. Крім того, студенти складатимуть спеціальний іспит після закінчення навчання.

"Ми вводимо єдиний державний кваліфікаційний іспит, який складатимуть усі студенти після закінчення навчання на юридичному факультеті. Він буде не на рівні вищого навчального закладу, а у формі ЗНО. І після 4 років навчання, і після магістратури. Тобто ви провчилися, а потім маєте здати у формі ЗНО єдиний державний кваліфікаційний іспит і підтвердити свій рівень. А виш у такий спосіб підтверджує якість наданих освітніх послуг", – пояснила вона.

"Підвищення балів під час вступу, звісно, скоротить кількість абітурієнтів. В результаті буде певним чином скорочена кількість правових факультетів", – додала політикиня.

Кількість охочих навчатися на правових спеціальностей в Україні – надмірна dsnews.ua

Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня Верховна Рада ухвалила закон про вдосконалення вищої освіти в Україні. Детальніше про нововведення – читайте тут.

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