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Майже кожен п'ятий зареєстрований не з'явився на ЗНО в магістратуру

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В Україні понад 55 тисяч абітурієнтів пройшли єдиний вступний іспит (ЄВІ) з іноземної мови, що становить 84,4% від загальної кількості зареєстрованих учасників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки, основна сесія тестування проводилася у дві зміни: перша – о 10:00, друга – о 14:00. Учасникам запропонували 42 завдання, на які відвели 60 хвилин.

Скласти ЗНО в магістратуру можна було з англійської, німецької, французької або іспанської мов. За результатами обох сесій, 103 учасників не допустили до пунктів тестування. Через відсутність одного з обов'язкових документів – 50 вступників, а через запізнення – 53.

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"Для осіб, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄВІ через причини, які не залежали від їхніх дій і волі, є можливість зареєструватися для участі у додатковій сесії. Вони мають упродовж 3 днів з моменту проведення тестування подати до регіонального центру документ, що підтверджує причину неучасті в основній сесії, та відповідну заяву" – зазначають в пресслужбі.

Проте ще не всі вступники в магістратуру пройшли іспит. Абітурієнти, які планують поступати на спеціальність "Право" та "Міжнародне право", складатимуть єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) з права та загальних навчальних правничих компетентностей. Воно відбудеться 4 липня 2019 року.

ЗНО в магістратуру

ЗНО в магістратуру

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, аналітичний центр CEDOS спільно з Міністерством освіти та науки України розробив тест для вступників, який допоможе визначитись зі спеціальністю та закладом вищої освіти.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
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