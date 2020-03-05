Через поширення коронавірусу COVID-19 по всьому світі почали закривати школи. Близько 300 мільйонів учнів не можуть відвідувати навчальні заклади, тому дітей прагнуть забезпечити дистанційною освітою.

Як повідомили в пресслужбі ЮНЕСКО, загалом у 13 країнах світу повністю закрили всі школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Майже 300 мільйонів школярів не можуть навчатися через коронавірус: названі країни

Так, до списку увійшли: Азербайджан, Вірменія, Бахрейн, Китай, Корея, Іран, Ірак, Італія, Японія, Кувейт, Ліван, Монголія та ОАЕ.

Призупинили навчання лише в деяких школах у 9 країнах: Велика Британія, Франція, Німеччина, Пакистан, Корея, Сінгапур, Тайланд, США та В'єтнам.

"Ми працюємо з країнами, щоб забезпечити безперервність навчання для всіх, особливо дітей та молоді, які перебувають у неблагополучному становищі, які, як правило, найбільш сильно постраждали від закриття шкіл", – сказала Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще близько 6 підозр у людей із регіону, які нещодавно повернулися з Європи. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що через коронавірус в Україні скасовуватимуть масові заходи.

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