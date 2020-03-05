Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Моя Школа

Майже 300 мільйонів школярів не можуть навчатися через коронавірус: названі країни

1.2т
Читати матеріал російською

Через поширення коронавірусу COVID-19 по всьому світі почали закривати школи. Близько 300 мільйонів учнів не можуть відвідувати навчальні заклади, тому дітей прагнуть забезпечити дистанційною освітою.

Як повідомили в пресслужбі ЮНЕСКО, загалом у 13 країнах світу повністю закрили всі школи, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Майже 300 мільйонів школярів не можуть навчатися через коронавірус: названі країни

Майже 300 мільйонів школярів не можуть навчатися через коронавірус: названі країни

Так, до списку увійшли: Азербайджан, Вірменія, Бахрейн, Китай, Корея, Іран, Ірак, Італія, Японія, Кувейт, Ліван, Монголія та ОАЕ.

Призупинили навчання лише в деяких школах у 9 країнах: Велика Британія, Франція, Німеччина, Пакистан, Корея, Сінгапур, Тайланд, США та В'єтнам.

"Ми працюємо з країнами, щоб забезпечити безперервність навчання для всіх, особливо дітей та молоді, які перебувають у неблагополучному становищі, які, як правило, найбільш сильно постраждали від закриття шкіл", – сказала Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азулай.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Чернівцях підтвердили один випадок хвороби COVID-19. Є ще близько 6 підозр у людей із регіону, які нещодавно повернулися з Європи. Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що через коронавірус в Україні скасовуватимуть масові заходи.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Освіта за кордоном" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Освіта за кордоном школа Коронавірус
Теги
школа діти
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы