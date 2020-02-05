"Майте здоровий глузд!" Українцям можуть заборонити давати дітям дивні імена

Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив проти того, щоб давати дітям дивні імена, які можуть призвести до цькування.

Як написав у Facebook політичний діяч, в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Проте, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина була особливою. Проте батьки мають пам’ятати про власну відповідальність, яка на них покладена", – відзначив Кулеба.

Українцям можуть заборонити давати дітям дивні імена Люкс ФМ

Він розповів, що в деяких країнах уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка. Наприклад, у Франції заборонено називати дитину "Нутела", а в Мексиці – "Бетмен" або "Фейсбук".

"Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що обмежень на присвоєння імені для дитини в Україні немає.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!