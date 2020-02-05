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"Майте здоровий глузд!" Українцям можуть заборонити давати дітям дивні імена

2.7т
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Уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба виступив проти того, щоб давати дітям дивні імена, які можуть призвести до цькування.

Як написав у Facebook політичний діяч, в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Проте, якщо батьки хочуть обрати для дитини образливе, зневажливе ім’я, держава має втрутитися, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Я наполягаю, що це має відбуватися в межах здорового глузду. Кожен батько і мати хоче, щоб його дитина була особливою. Проте батьки мають пам’ятати про власну відповідальність, яка на них покладена", – відзначив Кулеба.

Українцям можуть заборонити давати дітям дивні імена

Українцям можуть заборонити давати дітям дивні імена

Люкс ФМ

Він розповів, що в деяких країнах уряд має право втрутитися і заборонити вписувати "дивне" ім’я в перші документи малюка. Наприклад, у Франції заборонено називати дитину "Нутела", а в Мексиці – "Бетмен" або "Фейсбук".

"Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", – додав Кулеба.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що обмежень на присвоєння імені для дитини в Україні немає.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Теми
Значення імені Батьки і діти
Особа
Микола Кулеба
Місце
Україна
Тег
дитина
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Вот и конец демократии ! Какие чудные имена - Майданчик Ондреевна, Хуилоо Миколовна , Киборга Володимировна, Ангеласотня Парубиевна.......и например -Антиватник Олександрович !
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Minaev Alexey, Мы тоже фамилии выдумывать можем - для ка-ца-пюр подойдут: Запоребрик Еремеевич, Ватослав Лыкодралович, Сармат Мультфильмович
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Minaev Alexey, И это пишет затундренный ка-ца-п, в стране которого, при последней переписи населения обнаружены такие имена: Иван-Коловрат,Христамрирадос, Князь, Принц, Космос, Ангел, Ветер, Воля, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Каспер Ненаглядный, Архип-Урал, Еремей Покровитель, Кит, Лука-Счастье, Саммерсет Оушен, Мононо Никита, Огнеслав, Будда-Александр, Господин, Полина-Полина,Принцесса Даниэлла, Росияна, Россия, Заря-Заряница, Принцесса Анжелина, Алеша-Каприна
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2
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