Майстри списування: найкращі ідеї шпаргалок від студентів. Фото

Написати шпаргалку не так вже й складно, проте потрібно ще вміти з неї списати. Деякі викладачі вважають за свій обов'язок зловити студента на "гарячому". У таких випадках треба якось виживати.

Студенти стають все хитрішими в плані створення шпаргалок, їхні оригінальні ідеї можуть дивувати навіть досвідчених педагогів, пише Телеграф (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Більш сучасний варіант – манікюр зі шпаргалками. Дівчат-студенток на іспиті такий спосіб виручав. Багато інформації на нігтях не поміститься, але знавці стверджують, що для формул – цілком достатньо.

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Хлопцям можна вкласти або приклеїти шпаргалку в рукав. Також можна використовувати штани і кишені.

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Нерідко траплялися випадки написання шпаргалок, які приховували під виглядом жіночого перстня. Для цього зверху, як обкладинка, застосовується який-небудь популярний принт, через що кільце виглядає як прикраса.

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Суть цієї ідеї в тому, що текст на етикетці пляшки, де вказується склад та інша технічна інформація, потрібно за допомогою графічного редактора замінити на шпаргалку по потрібній темі. Навряд чи екзаменатор здогадався б шукати інформацію на пляшці води.

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Також можна переглянути й інші оригінальні ідеї шпаргалок.

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Ідеї шпаргалок wuzzup.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чи дійсно шпаргалки – це зло.

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