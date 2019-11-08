Маєш муштрувати! Реп про українську мову вразив мережу

До Дня української писемності гурт Tik Tu та виконавець BRAT створили реп, присвячений українській мові.

Ролик опублікований наYouTube-каналі "Книга-мандрівка. Україна". Так, за два дні його переглянули понад 8 тисяч людей і залишили понад 100 коментарів, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що в пісні героєм кожного рядка є нова літера.

"Завдяки репу ваші діти зможуть швидко й легко вчити українську абетку! Мерщій дивіться, слухайте, співайте! Нехай ваші серця вистукують біт нової пісні!" – відзначили творці проєкту "Книга-мандрівка. Україна".

Користувачі соцмережі захопилися репом про мову.

"Давно чекав такої пісні для української абетки", "Мовний хіт і для дорослих, і для малечі! Супер!", "Обов'язково будемо слухати з дітьми у школі!", – написали у коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

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