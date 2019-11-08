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Маєш муштрувати! Реп про українську мову вразив мережу

1.9т Читати матеріал російською

До Дня української писемності гурт Tik Tu та виконавець BRAT створили реп, присвячений українській мові.

Ролик опублікований наYouTube-каналі "Книга-мандрівка. Україна". Так, за два дні його переглянули понад 8 тисяч людей і залишили понад 100 коментарів, пише OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначається, що в пісні героєм кожного рядка є нова літера.

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"Завдяки репу ваші діти зможуть швидко й легко вчити українську абетку! Мерщій дивіться, слухайте, співайте! Нехай ваші серця вистукують біт нової пісні!" – відзначили творці проєкту "Книга-мандрівка. Україна".

Користувачі соцмережі захопилися репом про мову.

"Давно чекав такої пісні для української абетки", "Мовний хіт і для дорослих, і для малечі! Супер!", "Обов'язково будемо слухати з дітьми у школі!", – написали у коментарях.

Маєш муштрувати! Реп про українську мову вразив мережу

Скріншот коментарів

Маєш муштрувати! Реп про українську мову вразив мережу

Скріншот коментарів

Маєш муштрувати! Реп про українську мову вразив мережу

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, найкращі вчителі України знялися у кліпі гурту ТНМК.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
українська мова видео Youtube
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hunt andres
hunt andres
Круче рэпа на свиномове может быть только Yesterday на языке новой безвизовой страны для какелов в степях Чингизхана))))
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hunt andres
hunt andres
Мандривка)))))
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