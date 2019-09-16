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"Людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу": українців обурив шкільний підручник з історії

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У шкільному підручнику зі всесвітньої історії для шестикласників розповідається про те, що людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу.

Таку версію походження людини опублікував письменник Остап Українець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, українським школярам "впарюють" брехню (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"Це реальний підручник, який затверджений МОН і написаний за участі спеціалістів та методистів Національної академії наук. Так, ці люди мають наукові ступені", – наголосив Українець.

На думку письменника, такі формулювання авторів книги пов'язані з тим, що науковий ступінь в Україні вартує навіть менше, ніж атестат про повну загальну середню освіту.

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Facebook Остап Українець

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Facebook Остап Українець

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії

Facebook Остап Українець

Водночас користувачі соцмережі зазначають, що цей підручник неактуальний. Однак деякі батьки розповіли, що їхні діти дійсно навчаються за цією книгою.

"Людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу": українців обурив шкільний підручник з історії

Коментарі під дописом

"Людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу": українців обурив шкільний підручник з історії

Коментарі під дописом

"Людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу": українців обурив шкільний підручник з історії

Коментарі під дописом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула підірвав мережу "шкільним" дописом про українців і росіян.

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Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна
Тег
школа
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Во всех людей в мире Бог вдохнул душу, кроме украинцев, вот они и возмущены
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
А потом бог создал сало и появились украинцы)))
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Xозяин Xoxлов, підстав тил чеченам З ПРИСТРАСТЮ!!! Тобі не вистачає тестостерону, тому і лізеш до нас.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Миценко Андрей, на самом деле, когда первая кистепёрая рыба вышла из воды на землю, она уже была в вышиванке, носила вусы и оседлец, размовляла на мове. А вот на берег она вышла в поисках сала.
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