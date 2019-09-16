"Людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу": українців обурив шкільний підручник з історії

У шкільному підручнику зі всесвітньої історії для шестикласників розповідається про те, що людина стала людиною, коли Бог вдихнув у неї душу.

Таку версію походження людини опублікував письменник Остап Українець на своїй сторінці у Facebook. За його словами, українським школярам "впарюють" брехню (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це реальний підручник, який затверджений МОН і написаний за участі спеціалістів та методистів Національної академії наук. Так, ці люди мають наукові ступені", – наголосив Українець.

На думку письменника, такі формулювання авторів книги пов'язані з тим, що науковий ступінь в Україні вартує навіть менше, ніж атестат про повну загальну середню освіту.

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії Facebook Остап Українець

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії Facebook Остап Українець

Зміст шкільного підручника зі всесвітньої історії Facebook Остап Українець

Водночас користувачі соцмережі зазначають, що цей підручник неактуальний. Однак деякі батьки розповіли, що їхні діти дійсно навчаються за цією книгою.

Коментарі під дописом

Коментарі під дописом

Коментарі під дописом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Притула підірвав мережу "шкільним" дописом про українців і росіян.

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