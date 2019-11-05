"Люди, допоможіть!" У Миколаєві голий чоловік заліз у спортивну школу. Відео 18+

У Миколаєві на територію дитячої спортивної школи заліз голий чоловік із криками "Люди, допоможіть".
Про це розповіли в Instagram-сторінці "Чорний список.Миколаїв". У мить інциденту в закладі проводилися змагання з тенісу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Дитячі змагання з тенісу почалися з випадіння цього "пташеняти" за огорожу з криками "Лююююди, допоможіть!" Поки їхала поліція – прикрили його ганчіркою", – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі управління патрульної поліції в Миколаївській області "Преступности.НЕТ" повідомили, що інцидент трапився приблизно півтора тижні тому. Як пояснив сам чоловік, він перебував у стані сп'яніння, Щоб привести себе до тями, пішов до річки. Коли вийшов з води, одягу на березі вже не було. Тому зайшов на територію школи, щоб попросити про допомогу.
🚫Голый мужик влез в спортшколу🚫 . . 📆(4.11) Детские соревнования по теннису начались с выпадения этого "птенца" из-за ограждения спортшколы с криками "лююююди, помогите!" . . Пока ехала полиция - прикрыли его тряпкой. Позже он показал, что его вещи находятся на берегу. . . . . *Обстоятельства инцидента не ясны. Жаркий парень видимо 💁🏻♂️ #николаев #украина #mykolaiv
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві голий кур'єр прийшов до відомого вишу.
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