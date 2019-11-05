"Люди, допоможіть!" У Миколаєві голий чоловік заліз у спортивну школу. Відео 18+

У Миколаєві на територію дитячої спортивної школи заліз голий чоловік із криками "Люди, допоможіть".

Про це розповіли в Instagram-сторінці "Чорний список.Миколаїв". У мить інциденту в закладі проводилися змагання з тенісу (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дитячі змагання з тенісу почалися з випадіння цього "пташеняти" за огорожу з криками "Лююююди, допоможіть!" Поки їхала поліція – прикрили його ганчіркою", – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі управління патрульної поліції в Миколаївській області "Преступности.НЕТ" повідомили, що інцидент трапився приблизно півтора тижні тому. Як пояснив сам чоловік, він перебував у стані сп'яніння, Щоб привести себе до тями, пішов до річки. Коли вийшов з води, одягу на березі вже не було. Тому зайшов на територію школи, щоб попросити про допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Києві голий кур'єр прийшов до відомого вишу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!