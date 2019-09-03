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Лукашенко назвав "мотлохом" вищу математику і наказав її прибрати

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко, під час виступу в одній зі шкіл Мінська, назвав "мотлохом" вищу математику.

Як повідомляє sb.by, розмовляючи зі старшокласниками, Лукашенко поміркував про те, які професії можуть бути затребувані в майбутньому (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Лукашенко зізнався, що йому, як "людині сільській", було важкувато в школі. А потім він повинен був "переучуватися.., освіту нову отримувати" на економічному факультеті. Він зазначив, що після закінчення навчання, вища математика йому не знадобилася ні під час роботи в промисловості, ні в сільському господарстві.

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"Багато там "мотлоху" було, я вже зараз як президент це прибираю у вузах, багато непотрібного. Наприклад, вища математика. Треба розуміти, що це таке, але так глибоко давати її. Але ми ж все одно вбиваємо людині в голову цю вищу математику", – обурився Лукашенко.

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Сайт пресслужби президента Білорусі

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Сайт пресслужби президента Білорусі

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами

Сайт пресслужби президента Білорусі

Як раніше писав OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський дав поради українським першокласникам у перший навчальний день, 2 вересня. Він закликав учнів не списувати і не соромитися, якщо вони єдині в класі виконали домашнє завдання. Також Зеленськй нагадав першокласникам, щоб вони не забували після п'ятниці в портфелі бутерброди.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь Мінськ
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, то, что он математику не учил - у него на фейсе написано ))) Как и многих других. "Вышка", так и другие точные науки дает не только знание формы интеграла, а умение мыслить логически, последовательно и рационально. Чего те, кто ее не учил, не получают )))
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