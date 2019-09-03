Лукашенко назвав "мотлохом" вищу математику і наказав її прибрати

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, під час виступу в одній зі шкіл Мінська, назвав "мотлохом" вищу математику.

Як повідомляє sb.by, розмовляючи зі старшокласниками, Лукашенко поміркував про те, які професії можуть бути затребувані в майбутньому (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Лукашенко зізнався, що йому, як "людині сільській", було важкувато в школі. А потім він повинен був "переучуватися.., освіту нову отримувати" на економічному факультеті. Він зазначив, що після закінчення навчання, вища математика йому не знадобилася ні під час роботи в промисловості, ні в сільському господарстві.

"Багато там "мотлоху" було, я вже зараз як президент це прибираю у вузах, багато непотрібного. Наприклад, вища математика. Треба розуміти, що це таке, але так глибоко давати її. Але ми ж все одно вбиваємо людині в голову цю вищу математику", – обурився Лукашенко.

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами Сайт пресслужби президента Білорусі

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами Сайт пресслужби президента Білорусі

Олександр Лукашенко зустрівся зі школярами Сайт пресслужби президента Білорусі

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