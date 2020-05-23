Льодовики: утворення та типи

Оксана Воля Моя Школа 11:40, 23.05.2020

Льодовик – це густа маса льоду, яка охоплює значну площу суші. Близько десяти відсотків світової сухопутної площі займають льодовики. Більшість розташовані біля Північного або Південного полюсів, але льодовики також існують високо в гірських масивах, таких як Гімалаї та Анди.

Льодовики утворюються зі снігу, який не тане навіть влітку. Коли кількість снігу накопичується, маса стиснеться і перетвориться на твердий лід. Щоб утворився великий льодовик, повинно пройти сотні років.

Хоча льодовики зроблені з льоду і, здається, сидять на місці, вони насправді рухаються. Вони повільно рухаються під гору, як повільна рухома річка. Деякі льодовики можуть мати швидкість руху кілька метрів на рік, а інші – кілька метрів на день. Більше дізнатися про швидкість ви зможете в підручнику з фізики за 7 клас В.Г. Бар’яхтяра.

Типи льодовиків

Є два типи льодовиків: гірські та покривні.

Гірські. Вони покривають вершини, схили та долини гір вище снігової лінії. Снігова лінія – це межа, вище якої випадає більше снігу, ніж встигає розтанути влітку.

Покривні. Поширені на материках і великих островах. Вони менше залежать від рельєфу. Площа льодовика зменшується, коли обламуються його частинки і сповзають в море. Ці уламки утворюють айсберги. Айсберг – льодова гора, яка дрейфує в океані.

Айсберг
dt.ua

Цікаві факти про льодовики:

  • Більша частина країни Гренландії вкрита гігантським льодовиком, який на певних ділянках має товщину майже 3 км.

  • Через тертя вершина льодовика рухається швидше, ніж дно.

  • Відступаючий льодовик насправді не рухається назад, але тане швидше, ніж здобуває новий лід.

  • Іноді льодовики рухатимуться набагато швидше, ніж зазвичай. Це називається “льодовиковий сплеск".

  • Вченого, який вивчає льодовики, називають гляціологом.

Потрібно опрацювати текст параграфа в підручнику, а книга не біля вас? Ми запропонуємо зручніший варіант – онлайн! Переходьте в розділ Підручники з географії 6 клас і шукайте свій. Також ви можете переглянути онлайн урок за 6 клас з географії про льодовики та багаторічну мерзлоту, якщо вам подобається більше дивитися відео.

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