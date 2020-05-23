Льодовики: утворення та типи

Льодовик – це густа маса льоду, яка охоплює значну площу суші. Близько десяти відсотків світової сухопутної площі займають льодовики. Більшість розташовані біля Північного або Південного полюсів, але льодовики також існують високо в гірських масивах, таких як Гімалаї та Анди.

Льодовики утворюються зі снігу, який не тане навіть влітку. Коли кількість снігу накопичується, маса стиснеться і перетвориться на твердий лід. Щоб утворився великий льодовик, повинно пройти сотні років.

Хоча льодовики зроблені з льоду і, здається, сидять на місці, вони насправді рухаються. Вони повільно рухаються під гору, як повільна рухома річка. Деякі льодовики можуть мати швидкість руху кілька метрів на рік, а інші – кілька метрів на день. Більше дізнатися про швидкість ви зможете в підручнику з фізики за 7 клас В.Г. Бар’яхтяра.

Типи льодовиків

Є два типи льодовиків: гірські та покривні.

Гірські. Вони покривають вершини, схили та долини гір вище снігової лінії. Снігова лінія – це межа, вище якої випадає більше снігу, ніж встигає розтанути влітку.

Покривні. Поширені на материках і великих островах. Вони менше залежать від рельєфу. Площа льодовика зменшується, коли обламуються його частинки і сповзають в море. Ці уламки утворюють айсберги. Айсберг – льодова гора, яка дрейфує в океані.

Айсберг dt.ua

Цікаві факти про льодовики:

Більша частина країни Гренландії вкрита гігантським льодовиком, який на певних ділянках має товщину майже 3 км.

Через тертя вершина льодовика рухається швидше, ніж дно.

Відступаючий льодовик насправді не рухається назад, але тане швидше, ніж здобуває новий лід.

Іноді льодовики рухатимуться набагато швидше, ніж зазвичай. Це називається “льодовиковий сплеск".

Вченого, який вивчає льодовики, називають гляціологом.

Потрібно опрацювати текст параграфа в підручнику, а книга не біля вас? Ми запропонуємо зручніший варіант – онлайн! Переходьте в розділ Підручники з географії 6 клас і шукайте свій. Також ви можете переглянути онлайн урок за 6 клас з географії про льодовики та багаторічну мерзлоту, якщо вам подобається більше дивитися відео.

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