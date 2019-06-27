Лісова школа: альтернативне навчання чи маркетинговий хід?

Сьогодні у Великій Британії є чимало шкіл, котрі позиціонують себе як лісові, але не є такими, пише видання The Gardian.

Лісові школи стали з’являтися у Великій Британії близько чверті століття тому як альтернатива звичайному шкільному навчанню. Концепцію занять на свіжому повітрі британці запозичили у скандинавських країн. Уроки, засновані на іграх, в подібних закладах проводяться переважно в лісистих районах або парках, всі діти мають в школі кілька змінних комплектів одягу і дощовики. Туман, дощ чи сніг не мають заважати учням досліджувати навколишній світ.

Але далеко не всі лісові школи насправді є такими, вважають автори книги “Критичні питання в лісових школах”. Вони стверджують, що керівництво шкіл свідомо вводить батьків і дітей в оману.

“Ваша школа не стане лісовою, якщо ви один раз повели дітей на озеро чи в парк”, - зазначає Марк Саквілл-Форд, викладач освіти в Манчестерському університеті (MMU) і співредактор книги.

Ідея лісової школи полягає в тому, щоб навчання проходило на природі впродовж тривалого часу і було орієнтоване на взаємодію з природою і здоровий спосіб життя. Короткі і довгі походи, городи і клумби на пришкільній території, за якими діти доглядають самі, пошук “скарбів” у лісі, вміння розпалювати вогнище і лазити по деревах - ось що таке лісова школа . А одноразові екологічні сесії - це зовсім не те, що треба, вважають експерти.

Та “лісові школи” з’являються в Британї як гриби після дощу. Навіть виробники і продавці водонепроникного одягу розповідають вчителям: для того щоб влаштувати лісову школу, достатньо вдягти на дітей дощовики та гумові чоботи і провести урок на свіжому повітрі.

Елізабет Ірвін, співавторка книги і керівниця головної школи Сент-Мері (Стокпорт), згадує, що найсмішнішим коментарем, який вона чула, були слова керівника одного навчального закладу. Він сказав, що просто вимушений робити зі своєї школи лісову, бо всі школи навколо це вже роблять.

Виконавчий директор Асоціації лісових шкіл (FSA) каже: “Термін “лісова школа” набув власного життя”. Люди називають лісовою школою будь-які шкільні заняття під відкритим небом, в той час як лісова школа має зосереджуватися на тому, щоб діти керувалися власною цікавістю, а не виконували завдання, задані вчителем, додає він.

Втім, незважаючи на неофіційні свідчення про переваги лісових шкіл над звичайними, Марк Кож, викладач університету Св. Марка і Св. Джона, сумнівається у винятковій користі лісових шкіл для розвитку дітей. Про це він розповідає в свої книзі “Критика лісової школи: що загубилося при перекладі”. Кож підкреслює, що є великим шанувальником руху лісових шкіл. Але вказує на те, що не знайшов достовірних доказів того, що учні лісових шкіл більш успішні чи впевнені в собі, ніж учні звичайних навчальних закладів.

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