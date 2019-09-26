Лише третина вишів України інформували абітурієнтів про результати вступної кампанії-2019

Лише кожний третій заклад України забезпечив високий рівень інформування вступників про умови та результати вступної кампанії-2019.

Про це йдеться у результатах моніторингу, що проведений Державною службою якості освіти в 2019 році, пише Освіта.ua.

Зокрема, 37% вишів забезпечили своєчасне та необхідне інформування вступників. А в кожному п’ятому закладі вищої освіти обсяг необхідної інформації не перевищував 20% або вона була повністю відсутня.

"Показово, що фактично відсутня необхідна інформація у кожному другому базовому приватному ЗВО, і тільки 3% таких ЗВО забезпечили її належний рівень. Лише 48% з 34 перевірених сайтів ЗВО забезпечили високий та середній рівень інформування вступників", – повідомляють у Державній службі якості освіти.

Результати моніторингу свідчать про те, що взагалі не завантажили правила прийому в Єдину державну базу з питань освіти 186 вишів.

Вступна кампанія РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі виш почав благати про допомогу.

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