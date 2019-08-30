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Лежав на чужому ліжку: в Росії виховательки побили дитину

1.4т Читати матеріал російською

У дитячому оздоровчому таборі Пензенської області (Росія) вихователі побили хлопчика, бо він лежав не на своєму ліжку під час "тихої години".

Відео з інцидентом опублікували в соцмережах. На кадрах вихователька спочатку вмовляє дитину лягти на інше ліжко, потім підходить друга співробітниця, і разом вони стягують хлопчика за ноги й забирають, пише Lenta.ru (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Автори допису вказали, що на записі немає звуку, тому що юнак активно матюкався і грубіянив педагогам", – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що слідчі проводять перевірку за фактом публікації відео зі знущаннями дорослих над підлітком.

"У рамках перевірки органом слідства будуть детально встановлені всі обставини нанесення побоїв неповнолітньому", – повідомили в регіональному управлінні Слідчого комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії вихователька дитсадка побила дітей ганчіркою.

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Росія Пенза
Теги
побили підлітка Новини Росії
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