Леви: які бувають та що їдять. Цікаві факти

Леви – великі коти, відомі як "королі джунглів". Вони зустрічаються в Африці та Індії, де вони знаходяться на вершині ланцюга харчування.

Сімейну групу левів називають прайд. До прайду входять від 3 до 30 левів. Вони складаються з левиць, їх дитинчат та кількох левів-чоловіків. Левиці займаються полюванням, тоді як самці здебільшого охороняють прайд та забезпечують захист дитинчат. Левиці спільно полюють і можуть виносити велику здобич, як водяних буйволів. Молодих самців виганяють з прайду у віці від 2 до 3 років. Цікаві факти про інших ссавців родини котячих читайте в підручнику з біології за 7 клас Т.А. Півень.

Які бувають леви

Африканські леви Panthera leo розташовані в середній та південній частині африканської савани. Азіатські або індійські леви Panthera leo persica зустрічаються лише в Гірському лісі в штаті Гуджарат, Індія. Ці леви знаходяться під загрозою зникнення, оскільки в дикій природі їх залишилося 400.

Леви – другі за величиною кішки. Вони можуть мати до 2,5 метрів у довжину і 150-200 кг ваги. У самців є велика грива волосся на шиї, що відрізняє їх від самок. Самці, як правило, більші від самок.

Леви більшу частину дня лежать, відпочиваючи в тіні. Вони будуть накопичувати енергію для коротких інтенсивних поривів полювання. Там вони можуть швидко бігти протягом коротких періодів, щоб захопити свою здобич. Леви активніші і полюють ближче до сутінків і світанку.

Полювання левиць zooblog.ru

Що вони їдять

Леви – м’ясоїдні тварини. Вони можуть вполювати майже будь-кого. Однією з улюблених здобичів є водяні буйволи, антилопи, гнідий кінь, імпали та зебри. Леви іноді вбивають великих звірів, таких як слони, жирафи та носороги.

Вони спочатку з’їдають серце, печінку, нирки, а потім м’ясо разом зі шкірою. Головний самець у прайді завжди їсть першим, навіть якщо не брав участі у полюванні. Левенята їдять останніми, а головний самець стежить, щоб їм щось залишилось.

Цікаві факти про левів:

Леви славляться своїм гучним ревом, який можна почути на відстані 8 км.

Лев вище тигра, але не важить так багато.

Основним конкурентом здобичі в Африці є плямиста гієна.

Вони відмінні плавці.

Леви можуть прожити близько 15 років у дикій природі.

Потрібно зробити конспект для уроку з біології про інших ссавців? Шукайте інформацію в інших навчальних посібниках в розділі Підручники з біології за 7 клас.

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