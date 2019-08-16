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Легко і без істерик: як навчити дитину рано вставати до школи

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Щоб привчити дитину до раннього підйому без істерик, варто продемонструвати батькам власний приклад і не будити її криками та агресією.

Потрібно привчити малюка готувати все з вечора. По-перше, це вплине на його акуратність і дисциплінованість, по-друге, це непогана підстраховка на випадок, якщо і дитина, і мама дозволять собі поспати довше, пише Наша мама.

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"Буди дитину ніжно і лагідно. Але не засни при цьому разом з ним. Відмінною ідеєю буде скористатися будь-якою грою. Наприклад, можеш запропонувати йому змагання – хто перший встане з ліжка або одягнеться", – йдеться в повідомленні.

Слід пам'ятати, що малюкові потрібен час на звикання і адаптацію до нового режиму дня. Можна зранку також виконувати зарядку. Діти часто самі люблять проявляти ініціативу, встаючи рано, щоб зробити кілька нескладних вправ або подивитися розвиваючу дитячу телепрограму, мультфільм.

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Батьки і діти школа
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