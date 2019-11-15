Курить і матюкається на парах: на Прикарпатті спалахнув скандал через витівки викладача

На Прикарпатті викладач одного з училищ просто посеред занять курив і лаявся на адресу учнів. Підлітки не витримали і зняли нахабну поведінку педагога на відео, яке викликало обурення в мережі.

Інцидент трапився у Вищому професійному училищі №13 м. Івано-Франківськ. Там стверджують, що про конфлікт учнів і майстра виробничого навчання нічого не знали, а в діях підлітків вбачають провокацію. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на відео студентів видно, як викладач курить на парі. А коли один із учнів сказав, що у нього астма й тому йому важко дихати, майстер відповів, щоб він вийшов із кабінету.

На Прикарпатті учні зняли відео, на якому викладач курить і лається посеред занять vchasnoua.com

За словами студентів, цей майстер курить і лається у приміщенні постійно.

"Він поводився не так, як належить викладачеві. Спокійно з кавою міг курити на уроці, зухвало поводився, нецензурно висловлювався", – говорить один із хлопців.

Учні неодноразово скаржилися іншим викладачам, але ті ніяк не реагували. Саме тому вони вирішили підловити момент і зняти відео, щоб оприлюднити у соцмережах.

Зазначається, що головний герой цього ролика – той самий майстер виробничого навчання – після публічної ганьби звільнився. Своїм колегам він сказав, нібито в розмові з учнями просто не стримався. Водночас із журналістами спілкуватися відмовляється.

Для інших же викладачів цього навчального закладу те, що відбувалося у майстерні, стало несподіванкою.

"Скарг не було. Діти не зверталися", – запевняє соціальна педагогиня училища Вікторія Гринишин.

За словами студентів, майстер курить і лається в приміщенні постійно ТСН

Її підтримує і психологиня-практикиня Лариса Франюк: "Ніяких поганих показників щодо майстра не було. І в групі також виявився здоровий психологічний клімат".

А ось про те, що у третьокурсника Віталія астма, ніхто в училище навіть не підозрював.

"Немає у нього астми. Ми підняли документи. На фізкультурі – група підготовки головна. Він абсолютно здоровий", – стверджує директор ВПУ №13 Мирослав Данилюк.

На це сам хлопець відповів, що за необхідності документи покаже.

Тим часом колеги звільненого майстри впевнені, що інцидент був просто провокацією з боку студентів.

"Ми вже зробили висновок, що учень любить цим займатися. Було відео, де він знімає, як ходить по мосту. Він такі відео любить знімати", – додала Франюк.

Зараз в училищі проводить перевірку міський департамент освіти. Чиновники мають намір з'ясувати, хто в ситуації, що склалася, правий, а хто винен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у селі Небилів на Прикарпатті діти вчаться в школі з дірками у фундаменті і фасадом, з якого сиплеться штукатурка, а всередині пічне опалення. Вчитися в таких умовах складно, адже в будь-який момент будівля може обвалитися. У школі навчаються понад 500 учнів. Однак три корпуси можуть вмістити лише 200 школярів.

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