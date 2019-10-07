Куди вступили в 2019 році абітурієнти з Донбасу і Криму: названо виші-лідери

Кримські абітурієнти в 2019 році найбільше обирали Таврійський національний університет ім. Вернадського (110 людей), а донецькі – Східноукраїнський національний університет ім. Даля (177 людей).
Як повідомила міністр освіти Ганна Новосад, у 2019 році 1600 абітурієнтів з Донбасу та 265 з Криму вступили до українських вишів за спрощеною процедурою, пише пресслужба МОН.
“Цього року освітні центри працювали з 3 червня до 27 вересня. Загалом ми спостерігаємо постійне збільшення кількості дітей, які вступають в українські виші через центри “Крим-Україна” і “Донбас-Україна”. Ми маємо низку заходів задля захисту потенційних вступників. До них, наприклад, належить шифрування особистих даних в наказах про зарахування”, – розповіла Новосад.
Зазначається, що топ вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Крим-Україна” виглядає так:
Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського – 110 осіб;
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 51 особа;
Національний університет "Львівська політехніка" – 24 особи;
Херсонський державний університет – 22 особи.
Топ вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Донбас-Україна” виглядає таким чином:
Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 177 осіб;
Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ” – 133 особи;
Приазовський державний технічний університет – 124 особи.
Вступ з окупованих територій
Пресслужба Міністерства освіти та науки України
Як повідомляв OBOZREVATEL, частину вишів України чекають серйозні зміни.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Освіта в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".