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Куди вступили в 2019 році абітурієнти з Донбасу і Криму: названо виші-лідери

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Кримські абітурієнти в 2019 році найбільше обирали Таврійський національний університет ім. Вернадського (110 людей), а донецькі – Східноукраїнський національний університет ім. Даля (177 людей).

Як повідомила міністр освіти Ганна Новосад, у 2019 році 1600 абітурієнтів з Донбасу та 265 з Криму вступили до українських вишів за спрощеною процедурою, пише пресслужба МОН.

“Цього року освітні центри працювали з 3 червня до 27 вересня. Загалом ми спостерігаємо постійне збільшення кількості дітей, які вступають в українські виші через центри “Крим-Україна” і “Донбас-Україна”. Ми маємо низку заходів задля захисту потенційних вступників. До них, наприклад, належить шифрування особистих даних в наказах про зарахування”, – розповіла Новосад.

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Зазначається, що топ вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Крим-Україна” виглядає так:

  1. Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського – 110 осіб;

  2. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – 51 особа;

  3. Національний університет "Львівська політехніка" – 24 особи;

  4. Херсонський державний університет – 22 особи.

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Топ вишів, куди найбільше вступили через ОЦ “Донбас-Україна” виглядає таким чином:

  1. Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля – 177 осіб;

  2. Горлівський інститут іноземних мов ДВНЗ “ДДПУ” – 133 особи;

  3. Приазовський державний технічний університет – 124 особи.

Вступ з окупованих територій

Вступ з окупованих територій

Пресслужба Міністерства освіти та науки України

Як повідомляв OBOZREVATEL, частину вишів України чекають серйозні зміни.

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Тема
Освіта в Україні
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Україна
Теги
Міністерство освіти України освіта
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