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Куди вступили абітурієнти з високими балами ЗНО: названо регіони-лідери

1.3т Читати матеріал російською

Абітурієнти з високими результатами зовнішнього незалежного оцінювання найчастіше обирали місто Київ і Черкаську область.

Про це повідомив в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко. За його словами, загалом 274 учасники цьогорічного ЗНО отримали 200 балів, пише Радіо Свобода.

"Пасуть задніх за своїми результатами Закарпатська, Рівненська і Чернівецька області. Там найбільша кількість абітурієнтів, які отримали результат початкового рівня і найменша кількість абітурієнтів з високими балами", – повідомив Бойко.

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Зазначається, що найкращі результати демонструють випускники гімназій, ліцеїв, колегіумів, тобто закладів, які здійснюють цілеспрямований відбір на навчання, принаймні до старшої школи. Такі ж результати демонструють спеціалізовані школи.

За словами Бойка, на "високому" і "достатньому" рівнях кращі результати тестів як з української мови, так і з математики чи історії, продемонстрували дівчата.

Абітурієнти

Абітурієнти

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2020 році розширять ЗНО в магістратуру.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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